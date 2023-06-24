大埔新義安爆內訌　廣福邨5少年遭群煞襲擊受傷　警至今拘5男

大埔周二（20日）晚上發生傷人案。11時許，十多名青少年，在廣福邨廣禮樓對開的乒乓波檯附近聚集聊天，突然有群煞持武器趨近施襲。救護員在附近一帶尋獲5名傷者，年齡介乎12至17歲，傷者主要在頭部、手部或膝蓋，部份人為走避時跌傷、部份則有刀傷。據了解，事件與活躍於大埔區的黑幫「新義安」有關，據知近日其幫派內部不和，有人「唔聽話」，因而發生血案。



大埔警區反三合會行動組人員跟進案件至今，總共拘捕5名男子。其中，於早前（22日至23日）以涉嫌傷人拘捕的3名男子（年齡23至35歲），已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。至今日（24日）下午約3時，人員再在大埔區拘捕一名52歲姓譚本地男子及一名33歲姓鄭本地男子涉嫌串謀傷人，他們現正被扣留調查。



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警方表示，20日晚上11時40分接獲報案，指一眾事主在大埔廣福邨廣禮樓對開懷疑被大約10人用手及木棍襲擊，原因不明，對方其後登上一輛私家車往廣宏街方向逃去，警員接報到場，經初步調查，案件列作傷人，交由大埔警區刑事調查隊第八隊跟進，正追緝約10名年約20至30歲男子，案發時身穿黑色衣物，事件中5名青少年受傷，年齡介乎12至17歲，傷者主要在頭部、手部或膝蓋，清醒被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院治理。