惡童大角咀遊戲室疑欺凌2歲仔　母親被拍片圖搶手機﹕我有肖像權!

上周三（21日）大角嘴遊樂場發生懷疑欺凌事件。一名女家長於上周五（23日）社交平台上發文，指早前帶同兩歲大的兒子，到大角咀市政大廈6樓兒童遊戲室遊玩時，其子疑被一名身穿幼稚園校服的男童襲擊，口唇被打至破損，更指該男童在館內欺凌其他小朋友，包括掌摑、推撞等。女家長直斥男童母親視若無睹，不阻止其霸凌行為，向對方反映時更被反罵﹕「小朋友唔畀人打得以後唔好嚟」。其後，雙方搶奪正在錄影的手機，女事主更在拉址之下受傷，事後報警處理，並提醒街坊帶小朋友到上址遊玩時「一定要小心」。



女事主在社交平台講述事件，指該名男童當日在場內襲擊其他小朋友，其母親即使看到霸凌行為亦不作阻止，直斥對方「呢個女人小朋友咁大都唔教，由得個仔一巴一巴打2-3歲嘅小朋友都當睇唔到，由得個仔推啲兩三歲嘅小朋友落樓梯又唔理，由得個仔打完啲小朋友一個又一個。」

事主不齒其行為，遂向對方反映卻被回罵，令她懷疑「而家啲人落嚟香港，係咪就可以打橫行？反而仲叫我哋香港人唔好再嚟。」及後，事主拿出手機拍下雙方爭執過程，豈料對方以肖像權為由，衝向她並企圖搶去手機，女事主報稱在拉扯期間雙手被「撞瘀」及「刮損」，女事主於發文翌日（24日）到事發現場報警並到醫院驗傷。

女事主稱，她已就事件致電涉事男童的幼稚園投訴，而幼稚園主任回覆指「會就有關事件作跟進，並嘗試聯絡涉事家長，希望他們會道歉，如果家長不願意道歉最好報警處理，因為校方不能強迫他們道歉。」有網民指「香港幾時有肖像權？」、「搞到香港雜晒」；有網民支持女事主立即報警處理「報警，唔好怕麻煩」。

警方表示，上周五（23日）下午4時許接獲一名29姓黃女子報案，指她兩日前帶同兒子到大角咀市政大廈6樓兒童遊戲室遊玩時，看見一名男童在場內欺凌其他小朋友。其後，事主一度舉起手機進行拍攝，但被一名年約30至40歲的婦人企圖搶奪手機，在雙方爭執期間發生身體碰撞，導致黃女手腕受傷。警方將案件列作「普通襲擊」，正調查事件。