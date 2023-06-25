元朗男子遭兩女兜搭上樓偷走$3000　街坊自爆曾遇同類案幸保不失

元朗今午（25日）發生搶劫案。下午近4時半，警方接獲一名男子報案，稱在元朗安寧路遭兩名女子兜搭，男子隨兩女登上安寧路5至9號安榮樓一單位後，遭對方搶去2000元人民幣（折合約2180港元）及1000港元。警員接報到場，經初步調查後將案暫列盜竊跟進，正追緝涉案女子。



男事主（灰色上衣）跟隨警員登上安寧路5至9號安榮樓助查。（林振華攝）

《香港01》記者採訪期間，一名男街坊上前，「自爆」過去亦曾經在附近遭女子兜搭上當，幸當時成功保住財物不失。他憶述自己當時剛搬到元朗，遇上女子兜搭，「男人嘅嘢」心動跟隨對方動身。惟女子帶他「遊花園，兜來兜去等你唔認得咩路口」，其後登上一棟唐樓4、5樓的單位。當時女子先叫他放下財物洗澡，「除衫快過你，引誘你」。男街坊懷疑當時女子有同黨在相鄰房間，又稱自己往洗澡時仍將財物放在自己看得見的位置，女子疑見未能落手盜走財物，即穿回衣服離去，他則避過財物損失。

無獨有偶，在今年2月，與福來樓相鄰的鴻運樓亦曾發生同類型兜搭劫案。當時一名61歲姓劉男子在炮仗坊和福康街交界一間找換店對開，遭一名女子兜搭後，隨對方前往安寧路鴻運樓一個劏房單位。劉男上樓梯期間，留意到有兩名操普通話的內地男子尾隨，但不以為意，進入單位後先脫下衣物及手錶，打算先沐浴，但女子突然取走其價值4.7萬元的勞力士手錶，繼而奪門逃去，劉男嘗試阻止時遭兩男襲擊受傷。警方調查後相信女子與兩名內地男子是同黨，將案列作「為不道德目的而唆使他人」、「盜竊」及「普通襲擊」處理，追緝3人歸案。