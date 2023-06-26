遠洋船迂迴走私內地　海關破歷來最大宗走私案檢15億元貨拘1人

香港海關偵破有紀錄以來最大宗走私案，走私份子涉嫌利用遠洋船經新加坡走私貨物往內地，當中包括10億粒全新集成電路、250噸海味及2萬枝紅酒、2.7萬隻光碟及黑膠唱片，走私貨物總值15億元，若成功走私可逃避6億元稅款。海關經跟進調查後，海關拘捕一名45歲懷疑涉案男子，並扣查15個貨櫃。海關相信行動成功重擊走私集團。



特別調查課監督鄭德喜講述案情指，香港海關早前（13日）經情報分析及風險評估，發現不法份子利用遠洋船，以迂迴路線進行走私，海關遂在葵青貨櫃碼頭一個準備前往新加坡的遠洋船中，於逾千個貨櫃中鎖定其中15個可疑貨櫃。該15個貨櫃報稱存放木漿，惟海關人員利用X光儀器進行檢查時，發現貨櫃內密度及形狀上下不一，並非單一貨物，海關發現其中只有外面2個木箱裝有紙張，其他則藏有未有申報的走私物。包括10億粒全新集成電路、250噸海味，包括花膠、海參、魚翅、鯊魚及2萬枝紅酒、2.7萬枝光碟及黑膠唱片，總值15億元，是海關有紀錄以來最大宗走私案。

經跟進調查後，海關拘捕一名45歲懷疑涉案男子，他報稱貨運經理，負責接受訂單及安排運輸，海關相信幕後寄貨人是香港一所空殼公司。被捕人欲安排貨櫃香港先運到新加坡，之後再轉船前往內地，被捕人與境外中間人是舊同事關係，不排除有更多人被捕。

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍指，走私份子不惜成本，多次更改路線及用申報貨物分析海關注意力，實際走私貨物圖利避稅，其中集成電路為內地製造商極需求的物資，至於黑膠唱片相信是炒賣圖利。漁農自然護理署瀕危物種保護主任（牌照事務）陳翰奇指，當中乾海味有極危級別的瀕危物種，其中有魚翅屬犁頭鰩，為受保護物種。