沙田外賣鐵騎士撞車昏迷　foodpanda：送遞員事發時正上線

沙田今晨（26日）發生涉及外賣車手的嚴重車禍，46歲姓易男鐵騎士直撼私家車車身，疑身體多處骨折，昏迷不醒送院。foodpanda發言人回覆查詢指，就今晨於火炭路發生的一宗交通意外深表遺憾，並對傷者及其家屬致以最深切的慰問。事發時該送遞員正值上線時間，而得悉事件後foodpanda亦即時作出協調，並已確認送遞員身份。相關團隊已到醫院了解情況，將向送遞員及其家人提供適切的協助及支援。

foodpanda重申一直極為重視送遞員的安全，並已為每位送遞員免費提供團體意外人身保險，以保障其送遞安全。foodpanda祝願傷者早日康復。



事發於今日（26日）上午11時半左右，47歲姓卓男子駕私家車，沿大埔道往樂景街行駛，駛至十字路口準備右轉往瀝源時，一輛由46歲姓易男子駕駛、沿火炭路行駛的foodpanda外賣電單車撞到私家車右邊車門。一名休班救護員見狀立即下車，幫忙救人更跟隨前往醫院。鐵騎重傷昏迷，由救護車送往威爾斯親王醫院搶救。事主親友之後到趕赴醫院，現場消息指傷者身體多處骨折。警方正調查意外原因，不排除有人衝燈。

因交通意外，火炭路往火炭方向近樂景街的部份行車線曾封閉，上址交通一度繁忙。