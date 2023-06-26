網傳Tesla甩車尾車牌　疑貼手寫白紙替代　網民：手字有待改進

西九龍公路驚現離奇一幕，一輛Tesla私家車的「與眾不同」，令其他道路人士要舉機拍攝紀錄，更分享至社交平台，隨即引起網民熱議。根據網民今日（26日）上傳至Facebook的照片可見，該輛黑色Tesla私家車在日間沿西九龍公路往西隧方向行駛，至南昌公園對開時，被人發現其車尾的車牌竟是「手工製」，懷疑本來的黃色反光車牌甩脫，疑似被人貼有一張白紙，上面是左歪右斜的手寫車牌號碼。有網民更指，昨日（25日）曾被一輛黑色Tesla切線扒頭，但該車車尾卻空洞洞無車牌，無奈道﹕「一野閘埋嚟冇仇報，車牌都冇」，甚至有人數日前已見同款車無車牌在馬路上行走。兩車相似之處，令不少網民推測屬同一輛車。



「手工」車牌的照片在網上瘋傳，令眾人嘩然，戲謔指「呢啲先叫做真正嘅自訂車牌」、「咁樣過隧道係咪方便啲㗎?」。有網民則擔心車主或司機連車牌也違規，質疑其駕駛態度亦欠佳，「咁揸車法，遲早唔係淨係個牌變紙紮，連架車都變埋紙紮。」

另外，由於正規的車尾車牌必須要是黃色反光車牌，亦有網民笑指司機應做足全套，「整張黃色紙都好」、「好心搵支黃色筆油埋底色啦，做野做一半」，亦有人挑剔指「手字有待改進」。亦有網民懷疑該輛車日前已甩車牌，一直未有重裝新車牌，沒料到最終竟用手寫車牌企圖「過骨」，「呢架T係唔係一直無用車牌行出街個架？咁叻無警察見到？」

香港汽車工業學會會長李耀培表示，根據法例，如果車輛沒有合乎運輸署的頭牌或尾牌，是不可以在道路上行駛。若在行駛期間車牌甩脫，而司機不知情，警方可能可以酌情處理。如果司機行駛時發現甩車牌，要在最短時間內將車輛停在一旁，召拖車將車輛拖回車位；或者司機駕車到目的地後才發現甩車牌，車輛亦不適宜再行車，車主或司機應盡快找車房或製車牌的合法公司重製車牌，以機械製作只需約一小時，安裝亦不費時。

而今次涉事車輛，他相信司機必定知道甩尾牌，但以手寫、貼紙的方式替代正規車牌絕不合法。運輸署對本港車輛車牌要求清晰，頭牌白色、尾牌黃色反光；車牌的英文、數字字型、間隔亦有標準。如果不符合上述標準，便不可以在道路上行駛。

翻查資料，根據第374E章《道路交通（車輛登記及領牌）規例》，如汽車沒有展示配予該車輛的登記號碼；並非按照法例要求等展示配予該車輛的登記號碼；或所展示的配予該車輛的登記號碼不符合法例要求展示形式、顏色、構造、裝配或照明方面的規定，則任何人不得駕駛或使用，或容許或允許他人駕駛或使用該車輛。