珍惜生命│維港兩岸接近同一時間分別有男女墮海　兩人均獲救

位於維多利亞港兩岸的尖沙咀及西環，於3分鐘內分別有兩人墮海。清晨5時半左右，有途人行經尖沙咀鐘樓對開，發現一名女子在海中載浮載沉，大驚報案。救援人員到場將其救起，所幸仍然有知覺，由救護車送往伊利沙伯醫院治理；約3分鐘後，相距2.5公里、對面岸的西環中山紀念公園對開，據報有一名男子墮海，亦由救援人員迅即救起，獲救時清醒。警方正調查兩宗墮海事件。



尖沙咀事件，警員向女事主的丈夫調查事發經過。(黃江奇攝)

據了解，尖沙咀墮海案，女事主年約30歲，較早時與丈夫爭執，一時不快走到海邊跳海。當時有正在公眾碼頭等候上船的工人，見狀立即跳落海將該名女子捉緊，其同事則報案求助。救援人員趕至現場，及時將兩人救起。該名救人男子事後毋須看醫生，自行離開上船繼續工作。據悉，女事主的丈夫事後趕至現場，登上救護車陪同送院，惟雙方在救護車上亦再次口角。



而西環墮海案，男事主年約70歲，初步懷疑有人在中山紀念公園對開公眾梯台擬蹈海自盡，惟在海中突然覺得太辛苦，於是大叫救命，驚動途人報案，並拋下救生圈讓事主捉緊。消防迅至現場將事主救回岸上。不排除有人因病而不快。



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