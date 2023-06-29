雷霆2023︱警反黑拘181人　揭元朗黑幫設廠圖壟斷地盤飯盒生意

響應粵港澳三地打擊黑幫「雷霆行動2023」，警方有組織罪案及三合會調查科自今年5月起進行代號「猛追」的打擊三合會行動，派出多名探員喬裝成不同角色滲入違法行動搜集證據，並聯同多部門執法。行動中，警方一共拘捕181人，當中107男74女，年齡介乎16至70歲，有154本地人1名非華裔人，以及26名內地人，部分有三合會背景。



行動揭發隨着近年元朗區內多個大型屋苑地盤相繼動工，黑幫組織在元朗大型建築地盤外以非法手段脅逼商販提交保護費，藉此壟斷地盤飯盒生意；警方展開行動搗破落馬洲無牌食品製造工場及突擊巡查元朗地盤，拘捕4男2女。



有組織罪案及三合會調查科署理警司温景亨指，隨著北部都會區發展項目相繼動工，警方留意到有2個活躍於元朗區內的黑社會組織自年初開始在新界北漸趨活躍，並乘機擴展違法活動，包括販運危險藥物、經營無牌酒吧、賣淫場所、賭博場所、非法加油站，以增加不法收入。另外，由於近年元朗區內有多個大型屋苑地盤相繼動工，為區內帶來大量建築工人，亦因為部分地盤位置偏遠，未有良好生活配套，導致建築工人非常依賴飯盒商販。

温表示，警方3個月前接獲情報顯示，元朗區內有2個活躍黑幫，想壟斷屋苑地盤飯盒生意，並以勒索、毆打及刑事毀壞等非法手段驅趕其他經營者，以增加其收入來源。黑幫成員以非法手段脅逼商販提交3000至數萬元保護費，藉此壟斷大型建築地盤外的飯盒生意，從而每月獲取超過50萬元收益。

此外，經調查後亦發現，黑幫會向商販收取一次過1萬元的入線費，再每月支付1000至3000元不等月費，同時要求每售出一個飯盒，亦需要拆帳「5元」供黑幫。黑幫透過「無本生利」方法，收取「月費、入線費」等，每年賺取超過30萬元。

黑幫份子更經營無牌飯盒製作廠房供應飯盒，以元朗區內其中最大一個有200名工人的地盤為例，每個飯盒利潤為20元，每年營業額可近260萬元。

警搗落馬洲無牌食品製造工場及突擊巡查元朗地盤 拘6人

有組織罪案及三合會調查科高級督察黃泳洪指，有組織罪案及三合會調查科在今年5月派出4名探員喬裝飯盒商販，到新界區不同建築地盤外擺賣，以搜集有關黑幫既犯罪證據及相關情報。期間，當警方喬裝探員到元朗其中一個大型住宅地盤時，隨即已經被思疑有黑幫背景人士接觸，並以言語作出威嚇及驅趕，更要求他們繳交租金。

除此之外，警方亦就黑幫操控既飯盒商的飯盒來源進行調查，發現食物是來自一個無牌食品製造工場，該食品製造工場每日可製作1500個飯盒。黃指，工作環境極其惡劣，食物質素令人擔憂，呼籲市民切勿光顧來源不明的食物，以免影響健康，及有可能間接為三合會增加收入。警方於昨日（29日）聯同食環署採取行動，在落馬洲一個無牌食品製造工場內，拘捕一名56歲本地女子，並以一項「無牌經營食物製造廠」罪名作出檢控。

另外，警方亦聯同食環署人員，於元朗錦上路一個大型住宅工地外進行突擊巡查，拘捕2男1女本地人，年齡介乎34至42歲，涉嫌干犯「無牌販賣」及「阻街」，並已作出檢控。警方今早亦都搜查元朗多個目標地點，拘捕左2名本地男子，年齡分別係29及39歲。被捕人士涉嫌干犯「自稱三合會社團成員」以及「刑事恐嚇」罪，二人現正被扣查。

有組織罪案及三合會調查科高級督察黃泳洪（左）、有組織罪案及三合會調查科署理警司温景亨（中）、有組織罪案及三合會調查科高級督察陳爾桁（右）交代案情。（黃詠芝攝）

警搗無牌酒吧、賣淫場所、非法加油、非法賭檔 拘102男72女

有組織罪案及三合會調查科高級督察陳爾桁指，由於經營無牌酒吧、賣淫場所、非法加油站及非法賭檔都係三合會傳統上「本小利大」的主要收入來源之一。因此，警方聯同入境處同埋消防處亦都進行一連串針對性執法行動。

在本周日至昨日（25日至28日）期間，搗破左2個賣淫場所、3個賭博場所、2間無牌酒吧、1個非法加油站，合共拘捕左102男72女，年齡介乎16至70歲。被捕人士涉嫌干犯「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「經營賣淫場所」、「無牌售賣酒類飲品」以及「在沒有領有酒牌的場所飲酒」等，其中38人已被檢控。

警方亦檢獲近1400枝酒類飲品、大量賭博工具、2.6萬元賭款及大量非法柴油。警方發現有賣淫場所以按摩院作招徠，在內檢獲性感內衣、避孕套及潤滑油等。

警拘30歲男 檢糖果包裝氯胺酮

另外，警方在前日（27日）亦拘捕一名30歲本地男子，並且在他身上及其住宅單位內檢獲糖果包裝、包裝工具，以及17包包裝成糖果的懷疑氯胺酮以及一樽懷疑氯胺酮，合共70.7克，市值約3.8萬元。該批毒品包裝精美，若吸毒人士購買回家，而家中有小朋友誤以為是糖果而誤食，後果可為相當嚴重。

警方在前日（27日）亦拘捕一名30歲本地男子，並且在他身上及其住宅單位內檢獲糖果包裝、包裝工具，以及17包包裝成糖果的懷疑氯胺酮以及一樽懷疑氯胺酮。（黃詠芝攝）

温景亨指，警方相信是次行動有效打擊該黑幫違法活動及收入來源，警方亦會繼續打擊黑幫所有犯罪活動，以及用非法手段壟斷的飯盒生意，以截斷其收入來源。他呼籲，如商販和工人受黑幫分子滋擾，應即時向警方舉報和提供資料，將不法之徒繩之於法。