東九龍兩毒品倉茶葉包裝藏$1.2億冰毒　今年最大宗　警拘兩越籍漢

警方毒品調查科昨日（28日）在牛頭角及觀塘破獲兩個毒品儲存倉庫，檢獲一批以茶葉做掩飾的冰毒，重達174公斤，市值逾1.2億元，為今年單一最大宗案件。行動中拘捕兩名持行街紙的越南籍男子，他們負責「睇水」及看管倉庫。



警方毒品調查科行動組高級督察唐為國簡述案情稱，警方根據線報及深入調查，昨日在牛頭角一唐樓單位外截查一名20歲目標男子，在他身上搜出一包以茶葉包裝作掩飾的冰毒，重1公斤；探員隨即將他押返單位，在行李箱內搜出13包相同包裝的冰毒茶葉，共重13公斤，遂以販毒罪名將他拘捕。另外，探員發現另一名31歲男子負責「睇水」，相信他們屬同一犯罪集團，分別負責管理及通風報信，而探員在及觀塘一個儲存倉檢獲4箱160包相似的冰毒茶葉，共重160公斤。

警方毒品調查科行動組高級督察唐為國簡述案情。（朱永倫攝）

兩名20及31歲的疑犯均為越南籍，持行街紙，兩人彼此有接觸，至於實際關係仍有待進一步了解，他們沒有黑幫背景，但背後的犯罪集團背景則有待調查。兩人涉嫌「販運危險藥物」，明早在觀塘裁判法院提堂。

工廈及唐樓單位作子母倉方便分銷

唐為國續稱，犯罪集團利用不同單位藏毒，工廈單位做母倉，在繁忙時間用紙箱搬運出入，同時租用唐樓單位做子倉，方便分銷；而且他們分工細密，不同人士負責看管不同倉庫，並安排人把風減低風險。受僱人士均持行街紙，相信是看準他們在港居無定所，而且難以聯繫，以增加警方調查難度。警方將繼續調查毒品來源及銷售方向。