海關油塘工業區破快艇走私案　檢$1400萬紅珊瑚、海味及手機

海關昨晚（28日）在油塘工業區，破獲一宗涉嫌利用快艇走私貨物到內地的案件，檢獲市值約1,400萬元的紅珊瑚、海味及手提電話，並拘捕一名41歲涉案男子。海關仍在繼續調查案件，包括貨物的轉售地點及背後是否涉及集團式經營等，不排除有更多人被捕。



海關破獲一宗涉嫌利用快艇走私貨物到內地的案件，檢獲市值約1,400萬元的紅珊瑚、海味及手提電話。（黃詠芝攝）

海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任周俊雄表示，海關人員昨晚約9時在油塘工業區海域進行反走私行動，當時留意到一些懷疑走私分子在海旁地區徘徊，其間有不同貨車不停駛到及將大批貨物放到海旁空地，之後一艘無亮航行燈的快艇駛至，走私分子隨即將貨物放到船上。人員見時機成熟，馬上採取行動。

不法分子見到海關時，即時將快艇駛離，並高速向香港南部水域逃去。海關人員在現場地面及一輛輕型貨車上，檢獲大批紅珊瑚、海味及舊手提電話，並在現場拘捕懷疑涉案的41歲輕型貨車司機。周俊雄指出，檢獲的紅珊瑚經初步鑑定，不屬受管制物種，相信主要用作製作飾物及珠寶。

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周俊雄表示，海關留意到不法分子近期改變走私模式，提前走私時間，趁工業區仍有零星運作時行動以作掩飾，並在市區運作以減少運輸時間，加上在人跡罕至的工業區進行走私活動，意圖逃避偵查，但海關有信心、有能力打擊不同類型的走私活動。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任周俊雄。（黃偉民攝）

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列載倉單的貨物，一經定罪最高可判罰款200萬元及監禁7年。市民如發現懷疑走私活動，可透過海關24小時熱線2545 6182，或舉報罪案專用電郵crimereport@customs.gov.hk舉報。