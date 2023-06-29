爆竊集團招內地蛇匪來港犯案　涉8案掠逾$200萬財物　3男落網

警方破獲一個中港兩地合作的爆竊集團，拘捕2名本地主腦及骨幹，以及一名內地非法入境者。案中本地團伙負責接應內地蛇匪匿藏，進行「踩線」後，接載他們前往爆竊。警方相信集團牽涉過去半年8宗案件，掠逾$200萬財物，最高一宗損失金額達85萬元。



行動中，警方檢獲大量爆竊工具，包括鋸鉗、士巴拿，以及全黑長袖衣物、防滑手套。警方呼籲，臨近暑假出遊季節，市民應提高警覺，檢視家居保安設備。



行動中警方拘捕3名中國籍男子，當中包括兩名本地人及一名內地非法入境者。被捕人黑布蒙頭由警員押走。（朱永倫攝）

警方表示過去兩月，新界北區內村屋及低密度屋苑式別墅的爆竊案有上升趨勢。遇竊的單位有共通點，均位於偏遠地區， 或單位鄰近山坡草叢。警方經深入情報收集以及閉路電視分析，探員鎖定一個以本地人為骨幹，伙拍非法入境者進行爆竊。 警方於過去兩日（27日至28日）進行反爆竊拘捕行動，成功拘捕3人。

其中一名被捕人為姓韋內地非法入境男子。（朱永倫攝）

新界北總區重案組第二隊總督察徐嘉穎表示，探員在周二（27日）展開拘捕行動，於上水區截獲團伙主腦，當時一名本地男子正駕駛私家車接應一名內地非法入境者。警方其後在車上司機位凳底檢獲一把鋸、士巴拿、鉗以及防滑手套。而非法入境者的背囊內，則發現有兩支鐵筆、電筒、全黑衣物、鴨嘴帽、風褸及手袖。探員隨後拘捕涉事私家車的登記車主，他相信為團伙骨幹成員之一。

集團分工仔細 接應偷渡入境「踩線」揀爆竊地點

新界北總區刑事部人員以「入屋犯法」、「外出時備有偷竊用的物品」、「安排末獲授權進境者前來香港的旅程」及「非法入境」等罪名拘捕涉案3名男子，當中包括分別63歲姓張及61歲姓林本地男子，他們報稱任職建築工人和商人 。該名非法入境者則為姓韋35歲內地男子。

警方調查相信，集團牽涉過去半年，於九龍新界各區發生的8宗爆竊案。超過210萬。當中最高一宗損失案件，高達85萬元，當中包括現金、首飾及電子器材。3名被捕人分工仔細，主腦安排內地男子非法入境，提供地方窩藏，再物色爆竊地點進行「踩線」，駕車接載內地賊到目標爆竊地點犯案，策劃逃走。警方正調查內地非法入境者經水路或陸路來港，以及逗留在港時間，兩伙人分贓等營運模式。

警方指，行動已成功瓦解一個活躍於九龍及新界區的爆竊團伙。3名被捕人現正被扣留調查，不排除會有更多人被捕。根據香港法例，「入屋犯法」及「安排末獲授權進境者前來香港的旅程」為嚴重罪行，一經定罪，可被判監14年。

警方籲市民加強家居保安設備 暑假旅遊旺季多提防

警方呼籲市民若為低層住户、屋苑沒有管理公司、欠缺通道管制（不需拍卡便能進入大廈）；家居鄰近山坡及外牆，牆外有簷蓬、喉管等方便攀爬的設施，或外牆正進行維修工程棚架，應多加留意。

新界北總區防止罪案辦公室總督察黃長興又建議，市民應加強家居保安設備，例如增設無線門磁、門阻警報器、門窗感應器、家庭式閉路電視以及鑲嵌地下的家用夾萬。若家裏使用趟窗，則可加設木條防趟。黃又建議保安員防範可疑人士，在旅遊旺季多提醒住户注意家居保安，定期檢查保安設施，例如閉路電視是否運作正常。