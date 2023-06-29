大漢闖旺角毒窟施襲撻朵大混戰　14人被捕包括3男涉嫌傷人

近日網上流傳一段短片，多名男子本月15日在一個室內單位掟櫈、反枱「大混戰」，其間不斷「爆粗」。屋內有人疑被打傷頭，血流披面瑟縮一角，又有人避走廁所，涉嫌施襲一方當中有人「撻朵」大叫「我叫家豪呀！」。

旺角警區反三合會行動組接手調查案件，人員經深入調查，昨日（28日）起一連兩日進行代號「雷霆2023」反罪惡行動，突擊搜查片段中位於新填地街一單位，並搗破一懷疑毒窟，行動合共拘捕14人，包括於旺角區以涉嫌傷人拘捕3名涉嫌施襲男子。



警方表示留意到涉事短片，片段中一群男子在一工業大廈單位懷疑以雨傘及椅子等襲擊兩名男子。警方今日（29日）在旺角區以涉嫌傷人拘捕3名男子，年齡介乎36至43歲，調查顯示他們涉嫌於本月15日，在該單位內懷疑以雨傘及椅子等襲擊兩名男子。其中兩名被捕人為本地人，餘下一人據了解為持香港身分證的泰國籍男子。

另外，警員昨日於涉案單位內，檢獲約44克懷疑冰毒、一批吸食工具及兩支懷疑伸縮棍，毒品總市值約2.75萬元；並在單位內拘捕一名47歲姓吳本地男子，涉嫌「經營毒窟 」、「販毒」及「管有違禁武器」。該單位內另外7男3女，年齡介乎33至72歲，則涉嫌「吸食或注射毒品」被捕 。據悉其中3男1女被捕人為尼泊爾籍，持行街紙。全部被捕人現正被扣留調查。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

▼群煞闖單位施襲過程▼



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片段顯示於6月15日下午3時許，一開始已見到最少8名大漢在屋內互相拳打腳踢，隨即有人掟櫈，之後多人分別拿起摺櫈、圓櫈和膠櫈等互毆，拳來腳往之間有人不停爆粗大叫「X你老母」，更有人動手掀翻一張電動麻雀枱。其後「大戰」暫止，一名身穿黑衣及深藍色長褲的男子，高聲指罵另一名被打至倒臥牆邊的男子，稱「第一次見面你話唔X知我係邊個？我而家話畀你聽我叫家豪呀！」

「家豪」之後聯同數名黑衣男子轉身離開單位，屋內除剛被指罵的男子外，其身旁書桌後方亦有一名手上有血漬的男子；另有一名深橙色T恤男滿臉鮮血坐在雪櫃前，至於早已避進廁所的黑衣男則徐徐步出，但被翻轉的電動麻雀枱擋住，未能離開廁所。

不久後「家豪」手持一支棍狀物折返單位，再次指罵倒地男子，大叫「我最X憎要人……㗎X你老母！」、「靠你條垃圾喺度……嚇鬼？」，稍稍停頓後又大喝：「話畀你聽呀！佢叫輝哥呀！唔係阿輝呀！知唔X知呀？」、「阿輝哥叫我唔X好搞你呀！」，之後「家豪」再打返回單位以棍打人，片段至此結束。

警方強調絕不容忍任何欺凌或暴力行為，必定會全力調查，將涉案者繩之於法。