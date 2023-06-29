深水埗4男冒警闖賭檔扣籌碼　失財賭客不忿　揚言赴警署討公道

深水埗大南街一個非法百家樂賭檔，今午（29日）遭最少4名男子冒警闖入，要求賭客留下籌碼後離開。部分賭客離場後起疑報警，真警察到場拘捕4名「假警察」，以及14名賭檔主持及賭客。

有離場賭客向《香港01》表示，事後才想起若是真警察，根本不會放他們離開，只是事發時各人心慌意亂，根本無暇查看冒警男子胸前掛上的是否真「委任證」；亦有買下萬元籌碼的賭客形容自己遭詐騙，揚言要到警署「討回公道」。



警方到場後，仍有不少賭客留在現場附近圍觀，甚至一度起哄，現場消息更稱疑有賭檔主持混在其中。一名女賭客說，冒警男到場時，毋須如平日般經賭檔人員查看是否熟客，便已直接入場，「就叫你啲籌碼全部擺低，個個可以走得，就係咁囉」。她稱自己已光顧涉案賭檔數月，賭檔只接受現金交易，今日她買了1萬元籌碼，可下注兩小時，惟「喺度買咗碼，跟住話差佬（冒警者）嚟咗囉」，形容自己被人詐騙，「𠵱家被人屈囉，被人哋詐騙咗錢囉！」

有賭客以手提電話展示涉案賭檔內賭枱的照片。（梁偉權攝）

被問到會否往警署自首承認自己參與聚賭，她身旁的另一男賭客立即揚言：「陣間睇下返去邊間差館，我哋全部去差館㗎喇，我哋一定要討個公道㗎嘛！」女賭客亦和應：「係呀，全部都去！」她說估計場內有多達70至80名賭客，以平均每人買1萬元籌碼推算，涉款或達70萬至80萬。

亦有男賭客表示，自己有1萬多元現金在涉案賭檔內。他憶述冒警男子懷疑將假「委任證」掛於胸前，到場後叫各人「坐定定呀」，又提醒賭客「你哋嗰啲籌碼自己影返低啦」，數分鐘後便趕賭客離開，稱明日會就金錢問題聯絡各人，但現在揭發該些男子並非警察，「攞條毛喇𠵱家」。他又指當時在場者都驚惶失措，根據無暇查看委任證真偽，惟部份人離場後回想事發經過，認為若是真警察，根本不會放他們離開，於是有人報警。被問到真警察到場後有什麼行動，男賭客則說「我點知呀，我走咗囉！」

警員押走部份被捕男子，並檢走一袋懷疑被穿上以冒警的黑色背心。（梁偉權攝）

現場消息稱，警方到場後在上址拘捕多人，當中包括兩名賭檔主持。另有賭檔主持已趁亂逃去。

警方表示，案中一共有15人被捕。其中4名本地男子（37歲至47歲），疑在大南街6號一單位，疑自稱警務人員。在場1名男賭客於29日下午4時24分報案，警員接報到場，經初步調查，該4名自稱警員的男子，涉嫌「冒充警務人員」被捕；上址1名43歲男子及1名50歲本地男子，涉嫌「經營賭博場所」被捕；其餘人士包括1名內地男子、4名非華裔男子、1名本地女子及3名非華裔女子，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，案件交由旺角警區反三合會行動組跟進。所有被捕人現正被扣留調查。