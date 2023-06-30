車CAM直擊│交通警公路閃燈切線　貨Van急收慢避撞：分分鐘撞死人

北大嶼山公路險發生車禍。《香港01》接獲讀者提供的「車cam」，片中可見，車CAM片主昨晚（29日）沿北大嶼山公路中線往青衣方向行駛，途經迪士尼樂園對開時，突然有一輛警方電單車在近距離由快線切入中線，險釀相撞，快線尚有多輛警方電單車。《香港01》正向警方了解事件。



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讀者Daniel向《香港01》提供一條行車記錄儀的影片，可見當時CAM主在北大嶼山公路中線行駛，其間一輛警察電單車在快線行駛，隨後有另一輛閃動藍燈的警察電單車，突然從快線向左切到中線，與CAM主的車輛相當接近。其後快線另外約10輛警察電單車閃燈駛過；而後來亦有另一輛電單車切往中線，但與CAM主的車輛相距較遠。從電單車警員的制服及頭盔識別，該十多輛電單車相信為警察護送隊（FEG）的車隊。

Daniel表示，事發於29日晚上7時許，當時他駕駛客貨車，載同妻子沿北大嶼山公路往青衣方向行駛，途至近迪士尼出口時，就遇上該輛警察電單車突然切線。他指，由於太太懷孕，不會開快車；上址路段車速上限為時速110公里，他「跟牌減10」，只行100公里。

他憶述，幸及時望到車輛切線，立即急煞，化解一場意外：「我行緊100（公里），如果隊落架26（電單車）度，我諗佢唔會有生還嘅可能性。」他稱，幸好後方無車，否則勢會釀成另一宗意外；又指，曾想過扭向左邊閃避，「但慢線後面有架巴士，如果扭軚可能會更嚴重」。他指，幸好今次成功避開，否則「分分鐘我撞死人，好大鑊！我仲有個大肚婆喺架車度...」他希望警員即使趕時間執行任務，亦要小心駕駛。