警破翠林邨單位武器庫　檢仿製槍械及飛鏢等　拘41歲建築工人

「七一」回歸紀念日前夕，警方昨日（29日）突擊搜查將軍澳翠林邨一個單位，檢獲7枝仿製槍械、摺刀、長劍及飛鏢等，拘捕一名41歲男子，警方正調查武器來源及儲存動機。



東九龍總區重案組3B主管高級督察劉啓彥簡報案情稱，「七一」前夕警方正密切留意是否有人在網上發佈具有煽動性貼文，而警方較早前根據在線上收集到的情報作分析，懷疑有人在將軍澳翠林邨一單位儲存一批武器。

東九龍總區重案組探員昨日突擊搜查該單位，結果在房間內搜出6枝仿製手槍、1枝仿製步槍、1個中式飛鏢、6把摺刀、兩把短刀、1柄中式長劍及1把斧頭，隨即拘捕單位內一名41歲男子，涉嫌「管有違禁武器」，「管有攻擊性武器」及「管有仿製槍械」。

劉啓彥續稱，被捕人報稱為建築工人，沒有黑社會背景，現正被警方扣留調查。至於武器的來源、是否牽涉其他案件、管有武器的動機仍有待調查，不排除有更多人被捕。

根據香港法例第238章《火器及彈藥條例》，任何人管有仿製槍械，一經定罪最高判監7年；另外，根據香港法例第217章《武器條例》，任何人管有違禁武器，一經定罪最高判監3年及罰款1萬元；而根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》，任何人管有攻擊性武器，一經定罪最高判監2年及罰款5000元。

警方重申以上罪行非常嚴重，市民切勿以身試法。 而警方在線上線下，當發現違法事件必定積極跟進，警方絕對有信心及能力能夠將違法人士繩之於法，以保障市民的生命財產。