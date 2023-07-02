珍惜生命｜鴨脷洲大橋七旬翁墮海　水警消防通宵搜救　送院後不治

鴨脷洲發生墮橋案。今日（2日）凌晨3時許，一對情侶在香葉徑談心期間，聽到鴨脷洲大橋對開海面傳出巨大墮海聲，於是趕至香港仔警署報案。警員趕往橋面調查，發現一袋相信屬於事主的衣物、柺杖和和個人財物，於是聯絡其家人，同時通知消防和水警。消防搜救船和水警輪趕抵現場到場合力搜救，消防潛水員一度落水，救護車則在場戒備。



事主姓羅（75歲），家人通宵鴨脷洲大橋橋底尋找。及至清晨警員在香港仔碼頭巴士站對出約50米海面發現事主。救護車到場將他送往瑪麗醫院，其後被證實死亡。警員在事主寓所檢獲遺書，列自殺處理。據了解，事主生前受病患困擾。

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