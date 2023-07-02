外賣app疑故障一折吸9倍單　荃灣麻辣魚館：foodpanda叫照出單

荃灣楊記麻辣魚館七一生意好，高鋒期4名外賣平台車手在門外守候，原來因為外賣平台疑故障，出現一折「優惠」，吸引大量訂單。麻辣魚館店員向《香港01》表示，昨日下午開始發現事故，並即時向與foodpanda聯絡，對方指「冇事，你哋照出（單）」，於是繼續接單，訂單比平時多8、9倍，所以到晚上7時便截單。她指今日（2日）會再次與平台聯絡，視乎情況處理訂單，有需要可能會暫停接單。



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荃灣楊記麻辣魚館外賣平台昨日（7月1日）「一折酬賓」，一張4350元的單，加上平台費，埋單只需440元。有區內居民在屋苑群組分享喜悅，特價食物不但鋪滿餐桌，更塞滿雪櫃。街坊表示「打算聽日再叫，叫兩個都好」、「pre order（預購）聽日」，有人體諒「（餐廳）廚房實X晒鬼」，「藍妹（啤酒）都落廿幾支，拎死人咩。」

《香港01》今日（2日）到楊記麻辣魚館荃灣分店了解，店員陳小姐指昨日發現金額出現問題時已與foodpanda聯絡，但對方指「冇事，你哋照出（單）」，她相信foodpanda 會為此事負責。陳小姐稱昨日大約1時開始發現部分訂單金額出現問題，「有啲單正常，有啲單唔正常」，昨日的訂單比平時多8、9倍，完全「做唔切」，所以到晚上7時便已經需要截單。陳小姐指今日會再與foodpanda聯絡，亦會視乎情況處理foodpanda的訂單，有需要時可能會再暫停外賣平台的訂單。

《香港01》正向foodpanda查詢。