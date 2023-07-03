內地男童著塑膠涼鞋搭K11扶手梯　遭捲入爆腳甲　需留院做手術

5歲內地男童「逸逸」與家人逛尖沙咀K11商場，乘搭扶手電梯期間，塑膠涼鞋被捲入扶梯空隙，右腳腳趾公遭夾到爆甲，趾頭瘀黑，需送院進行手術縫合。事主朋友陳小姐向《香港01》炮轟K11商場沒有歉意、沒有慰問探訪，僅將事件交由保險公司處理，「好似完全唔關佢哋事嘅咁」。



K11集團對事件回覆指，十分重視及關心今次事件，指職員知悉後立即前往事發位置為男童作即時治理，並致電救護站尋求協助，之後向男童家人提供聯絡電話，同時解釋賠償處理將依程序交由保險公司跟進，又指昨晚有透過電話向男童家人跟進並解釋索償手續，今早亦再次致電男童家人慰問。K11集團將繼續跟進事件，並與其家人保持緊密聯繫及協助處理索償安排，祝願男童早日康復。



事主朋友陳小姐向《香港01》表示，其朋友昨日（2日）與兒子逸逸來港旅遊，下午3時許，到尖沙咀K11商場逛街。逸逸搭扶手電梯時，右腳膠涼鞋被捲入扶梯空隙，整隻鞋被捲入電梯，其右腳亦遭夾到：「成塊皮爆開咗、啲肉爛曬、爆埋甲、傷口好深」，幸現場有休班消防員，即場替「逸逸」處理傷口。

逸逸在伊利沙伯醫院留醫，一度被診斷需要手術換假甲，而且必須要進行全身麻醉處理。最後可以接駁到自己原本的指甲，將返回內地後續治療。陳小姐認為「小朋友整親可大可小」，家人好擔心好無助。

穿塑膠涼鞋的兒童乘搭扶手電梯引發受傷意外的個案不少。（讀者提供）

雖然逸逸康復進度良好，但事主認為K11的處理手法不當。她指事發時沒有職員即時提供協助，對於賠償方案，K11亦回應該會由保險公司跟進，惟事主認為態度「好似完全唔關佢地事嘅咁」、「咁大嘅商場連最基本嘅慰問探訪都冇」，認為K11全無歉意。

警方接獲報案，指7月2日下午3時44分，一名小朋友在河內道18號一商場地下店舖外行人電梯，被夾到右腳腳趾公。

K11集團向《香港01》回覆指，K11 Art Mall昨午發生有男童於扶手電梯意外受傷事件，館方十分重視及關心今次事件。館方職員知悉後立即前往事發位置為男童作即時治理，並致電救護站尋求協助。職員於男童送院前向其家人留下24小時聯絡電話，讓家人隨時致電查詢或尋求協助，同時解釋賠償處理將依程序交由保險公司跟進。

館方昨晚亦透過電話向男童家人跟進並解釋索償手續，今早亦再次致電男童家人慰問。館方將繼續跟進事件，並與其家人保持緊密聯繫及協助處理索償安排。祝願男童早日康復。

穿塑膠涼鞋的兒童乘搭扶手電梯引發受傷意外的過案不少，本港、台灣及日本等地曾有兒童遭夾斷腳趾。根據《扶手電梯安全使用指引》，詳細列明19點使用扶手電梯的注意事項，包括穿膠底布鞋、拖鞋或涼鞋使用扶手電梯時，留意梯級之間和梯邊空隙，慎防鞋和腳被夾；若穿着長裙子，應小心裙邊被梯級之間和梯邊空隙夾到。

↓↓過往涼鞋捲入扶手梯意外↓↓



2020年5月19日：慈雲山中心1名5歲男童隨母親在慈雲山中心乘搭1樓前往2樓的扶手電梯時，意外遭電梯夾實左腳拖鞋。

2019年6月13日：一名女童於港鐵旺角站一條由月台通往大堂扶手電梯遭電梯夾腳，鞋被夾至變形。消防員、救護員接報到場替女童解困。

2018年4月24日：一名6歲的日籍男孩在元朗形點2期商場，由商場二樓通往一樓期間，男孩穿着的膠拖鞋疑遭電梯旁板夾住，致其右腳被夾進電梯邊的罅隙。