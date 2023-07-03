廟街MMA｜6人擸凳混戰打到入便利店　圍觀者「食花生」﹕今晚賺了

網上流傳一段街頭打鬥影片，可見於油麻地廟街及南京街交界一間便利店對開，有多名男女手持摺凳大混戰。片段開初，6人分成兩批各自打鬥，一名光頭白衫漢用摺凳不斷擊向一名戴帽男，對方曾捉住凳腳阻止無果，再被連打兩下，但戴帽男未有還擊。在旁則有另外兩名男子打拳頭交，其中一名卡其色短褲男取起地下的摺凳當武器，試圖擊向該名黑衫男不果，被對方用力拉住摺凳，其後光頭漢及兩名男女更上前為黑衫男增援，演變成一揪四的局面。短褲男面臨被圍毆困局，孤軍作戰，起初亦不肯罷休，不斷揮拳擊向對方人馬，但最終不敵眾人，只能逃進便利店內躲避，雙方一度在店內拉扯糾纏。最終短褲男疑負傷逃出店舖後，沿廟街逃去，而光頭漢一度追出，將摺凳高舉過頭作勢繼續施襲。

事發時附近有多名「花生友」目擊事件，未見有人上前阻止，大多在旁圍觀。有數名男子操普通話稱﹕「賺了，賺了，賺到了，今晚賺了！」、「到處亂打，警察都來了」、「打到便利商店去」；亦有人稱「好睇」。

片段未有交代事發時間，《香港01》記者今晚（3日）曾到涉事便利店了解，惟店員拒絕回應，僅稱今日店內沒有發生打鬥事件。有附近街坊則指事發於上周。



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