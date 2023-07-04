田灣邨22歲男子倒斃單位手腳被綁　消息：死者疑用領呔上吊

田灣邨一名22歲男子倒斃屋內，手腳被綁，重案組調查事件。4日傍晚6時許，警方接獲田健樓男子報案，指單位傳出臭味及無人應門，人員到場並破門進入單位後，發現報案人年約22歲兒子倒斃單位，手腳被綁、腳部繩索懷疑連住啞鈴。警方重案組接手調查事件，鑑證科人員其後亦到場取證。及至5日凌晨時份，重案組探員檢走部份證物，包括一些懷疑燒過的炭返署調查，其後召黑箱車到場，將死者遺體舁送殮房。



警方到場調查。（朱永倫攝）

現場消息指，死者生前患有抑鬱、2019年起獨居上址單位，涉事單位的閘門由單位內上鎖，單位沒有搜掠痕跡及財物損失，死者手部被繩綑綁，另外單位內裝有家居用的引體上升單槓，初步調查懷疑死者用領呔綁頸、及曾踩上啞鈴上吊，遺體及後跌於地上，現場無發現遺書。警方正循自殺方向調查。

警方表示，4日下午5時55分接獲報案指，家人發現22歲姓黃男子倒臥於田灣邨田健樓一個單位大門附近，雙手及雙腳懷疑被尼龍繩綁起，救護員接報到場，證實黃男死亡，警方在現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定，經初步調查後，案件列作「屍體發現」處理，交由西區警區重案組跟進。

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