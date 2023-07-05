內地女尖沙咀酒店營淫窟　16女被捕包括3名蒙古籍性工作者

警方於本周一及周二（3日至4日）展開一連兩日代號「劍淵」的掃黃行動，搗破一個活躍區內、利用酒店作賣淫場所的賣淫集團。行動中，警方在尖沙咀金巴利街一酒店內共拘捕16名女子，年齡介乎19至41歲，包括15名性工作者及1名來自內地的集團骨幹成員。其中15名性工作者中有3名為蒙古籍及12名來自內地，她們以「違反逗留條件」被捕；而另1名集團成員則以「操控他人賣淫」，「依靠他人賣淫收入為生」及「管理賣淫場所」被捕。



油尖警區特別職務隊第一隊督察周選瑜指，集團會利用社交媒體，例如Telegram等宣傳色情服務。（馬耀文攝）

油尖警區特別職務隊第一隊督察周選瑜指，警方根據情報搜集及調查，發現有賣淫集團利用區內酒店作為賣淫場所。集團會安排蒙古籍女子來港，並安排她們入住指定酒店以提供性服務。集團會利用社交媒體，例如Telegram，作宣傳色情服務，並以非華裔女子作為招徠。 嫖客先透過不同通訊軟件預約性服務，並根據客服指示，前往指定酒店房間進行性交易，每次性交易大約港幣1700元。

拆帳方面，周選瑜表示，集團成員在扣除部分酒店房間費用後，將會以與性工作者六四分帳，六成歸性工作者，餘下四成歸集團。警方相信，該批性工作者是由同樣在港工作的性工作者介紹該集團，及後來港進行性交易。

周提到，為逃避警方的追查，集團利用不同短暫留港、並持雙程證內地人士協助管理賣淫場所。他們會按照集團的指示，協助性工作者登記入住酒店，並在酒店房間派發賣淫相關的用品，包括安全套、潤滑劑、一次性床單及毛巾等，以及收取性工作者因賣淫所得的金錢。

是次行動中，警方於尖沙咀金巴利街一酒店內，以「違反逗留條件」拘捕15名性工作者，年齡介乎19至41歲，包括3名蒙古籍及12名內地女子。另外，警方在一名41歲姓鄧內地女子身上檢獲港幣5萬元及一批賣淫工具，相信她是賣淫集團其中一名骨幹成員，負責供應物資及收取犯罪得益。警方以「操控他人賣淫」，「依靠他人賣淫收入為生」及「管理賣淫場所」罪名將她拘捕。

經初步調查，警方指該集團已營運半年，暫無證據顯示集團與黑社會有關。

警方提醒市民，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，任何人控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監14年，市民切勿以身試法。