尖沙咀錶行劫案．天眼直擊｜兩賊扑櫃擸錶刀指職員　同黨門口睇水

尖沙咀麼地道22至28號中福商業大廈地下一間錶行，今午（6日）近2時半發生劫案，賊人得手後登上在路邊停泊的私家車逃去。警方約一小時後在紅磡紅荔道截獲一輛懷疑涉案私家車，惟賊人不知所終。案發一刻賊人行劫的閉路電視片段曝光，可見其中兩名蒙面賊闖入錶行後，其中一人以鐵鎚狂扑錶櫃最少14下始扑爛玻璃，繼而擸走手錶；另一人則以長刀指嚇女職員，亦有一名同黨站在錶行門口「睇水」，犯案過程歷時約1分鐘。初步消息稱，賊人合共掠去9隻手錶，警方現正追緝4名疑人。



由閉路電視拍下的片段可見，錶行內原本有最少3名女職員和一名孭背囊、相信是顧客的男子。背囊男打開店門後，一名穿白色水靴、正在講電話的男子亦步入店內。水靴男剛入店後，即有兩名手持鐵鎚的黑衣蒙面賊緊隨闖入，背囊男被嚇至即時退入店內，在一幅牆後躲藏；水靴男見勢色不對離開，施施然步出店外。

兩名黑衣蒙面賊手持鐵鎚衝入錶行後，二話不說以鎚狂扑飾櫃，惟扑了最少14下、費時約20秒後始成功扑爛玻璃，並以手掀起玻璃取去櫃內手錶。另一人更以手上長刀，指嚇早已被嚇至雙手掩面、花容失色的女職員。兩名黑衣賊人犯案期間，另一穿灰色上衣、黑長褲及戴黑口罩的賊人，則站在錶行門口「睇水」。犯案過程約1分鐘，但片段在賊人離開錶行前已完結。

警方於今午（6日）2時26分接報，麼地道22-28號中福商業大廈地下一間錶行，被兩名賊人持刀及鎚行劫，賊人得手後登上在路邊停泊的私家車逃去，店舖櫥窗遺有鎚打凹痕。警方於劫案現場檢獲一個袋作證物，並召鑑證科到場掃模。

現場為尖沙咀麼地道一間錶行，警員封鎖現場。（梁偉權攝）

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▼警方事隔約1小時 於紅磡紅荔道截獲一輛私家車▼

