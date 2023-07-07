13歲及15歲少年西貢露營期間失蹤　警方今已尋回二人

兩名分別13歲及15歲的少年，懷疑在西貢露營期間失蹤，警方昨日（6日）派員搜救，但未有發現。消息指，兩名少年曾致電家長報平安，惟沒有透露位置，據知兩人離開營區後疑曾到朋友住所。今日（7日）警方已尋回兩名少年，據知13歲少年在深水埗警署，15歲少年則在安全位置。

今早13歲少年的母親亦在Facebook的行山群組回應網民，表示警方已尋回其兒子，並通知她可以到警署接仔，她亦感謝一眾網民。



13歲少年的母親昨日發文尋兒，今日在行山群組回應網民，表示警方已尋回兒子。

消息稱，兩名失蹤少年自今年2月起，由一個提供康復服務的宿舍看管，他們均沒有長期病歷。他們與另外5名男宿舍成員，周一（3日）起在西貢一營地進行戶外活動訓練，原訂至下周一（10日）結束。但周三（5日）晚約11時，25歲男導師檢查該兩名屬同一組的少年情況，當時兩人均在指定地點的帳篷內睡覺。惟至昨早約7時，導師發現兩人失蹤，於是報警。

警員到場後，向導師及其餘5名宿舍成員了解，但各人均表示不知道兩名失蹤少年的下落。導師稱兩名少年的所有物品均由他保管，故兩人沒有手提電話、身分證明文件和銀包。現場附近的閉路電視均未能拍到訓練地點和各人露營的位置，兩名失蹤少年的背包和所有個人物品則仍留在帳篷，現場亦沒有發現遺書。警方聯絡兩名少年的監護人並進行家訪，惟均無結果。