雷霆2023︱警旺角大規模反黑拘51人　檢獲大批武器和色情光碟

為響應粵港澳三地「雷霆行動2023」反罪惡行動，旺角警區反三合會行動組、重案組、刑事調查隊、特別職務隊、牌照課、交通隊以及西九龍機動部隊前日（6日）起一連兩日展開代號「疾響」反罪惡行動，大規模堵截三合會收入來源、遏止青少年犯罪活動及打擊街頭暴力，拘捕51人。



警員突擊搜查旺角區內7個住宅及商業單位，搗破2個懷疑非法釣魚機賭場、一個懷疑毒窟、一個懷疑賣淫場所、2個懷疑色情光碟分銷中心及一個懷疑武器倉庫，警員亦突擊巡查旺角區18個處所，包括遊戲機中心、桌球室、麻雀館、酒吧以及夜總會。

警方總共拘捕28名本地男子、6名本地女子、3名本地男童、11名非華裔男子、一名非華裔女子及2名外籍男子，年齡介乎15至77歲，他們涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「經營毒窟」、「販運危險藥物」、「吸食危險藥物」、「管理賣淫場所」、「發布淫褻物品」、「管有淫褻物品以供發布用途」、「管有攻擊性武器」、「自稱三合會社團成員」及「煽惑他人成為非法社團成員」、「身為三合會社團成員」、「未能出示身份證明文件」以及「被通緝人士」等罪行。

警員檢獲5部釣魚機、約2000元賭款、市值約23萬元的6700隻色情光碟、總值約3萬元的懷疑毒品、2把牛肉刀、3支鐵棍、4支削尖膠管、一支曲棍球棍及5部手提電話。

警方對於涉及三合會的活動均採取零容忍態度，定必嚴正執法。同時，警方會繼續加強青少年的守法意識，提醒青少年切勿為貪玩、貪小便宜而加入三合會，以身試法。