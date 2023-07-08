尖沙咀Tesla撞2的士飆500米撞壆　司機一度撻朵願賠　終下車逃走

尖沙咀發生不顧而去車禍。消息稱，今日（8日）凌晨4時許，一輛Tesla電動車在加拿分道和金巴利道交界停車，一輛4人座位的士沿金巴利道途經上址，不以為意打算抽頭繼續行駛，但Tesla突然行駛，的士左邊泵把遭到撞毀，Tesla司機一度下車，表示願意賠償，並示意捱撞的士先倒車，的士司機依言照做，但Tesla司機立即上車急速逃離現場，其間更撞向另一輛俗稱「小露寶」的混能的士，Tesla駛至約500米外的柯士甸道148號對開，懷疑失控「自炒」撞向花槽石壆，司機立即下車逃走，警方和消防到場調查，揭發混能的士司機因欠交罰款而正被通緝，於是將他帶署扣查，正追緝Tesla司機。



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周姓的士司機（橙褲）在場協助警方調查。（黃江奇攝）

4人座位的士司機姓周，在場表示車禍發生後，周向年約40歲Tesla司機說「唔緊要，咁小事，賠返1000蚊畀我」，對方對答正常，「笑笑口，搭（周）膊頭」，自稱「係呢條街嘅大哥」、「唔緊要，𠵱條街我睇嘅」，周信以為真，「你咁威呀，都唔敢要你多，賠返1000蚊畀我，你睇還你睇，我都要交代」，對方答應作出賠償，同時要求周先倒車。

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周認為「邊有人為1000蚊走」，於是依言照做，但Tesla司機上車，立即「就飆出去，踩到好行，撞埋嗰架的士（混能的士）」，慨嘆Tesla司機可能因其他事而駛走，「搞到幾大鑊」，自己駕駛的士10多年都未遇過類似事件。