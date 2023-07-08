慈雲山火警｜火場圖片曝光　消防濃煙下灌救　住客攜倉鼠逃往天台

今日（8日）下午1時許，慈雲山慈愛苑愛勤閣一中層單位發生火警，火舌及濃煙不斷冒出。火警期間，有30人到天台待救。消防出動兩條喉及兩隊煙帽隊灌救，並救出一名男子及疏散約70人，另外一名88歲老婦及其31歲女傭因吸入濃煙不適送院。警方指，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，警方及相關部門將繼續調查火警成因。

多名住戶受訪講述走火警經過，有人受濃煙所阻，要到天台暫避；有人則指當時濃煙密布，「走遲半步會有生命危險」。消防員亦協助住戶救出多隻寵物。消防處在Facebook上載消防員進入火場相片，現場煙霧瀰漫，消防員開喉射水。



消防員進入火場灌救，現場煙霧彌漫。（消防處Facebook圖片）

21樓的居民伍先生講述走火警經過，指他事發時聽到火警鐵響起，起初以為誤鳴，後來有鄰居拍門叫走火警，當時走廊已充斥濃煙。他帶同小倉鼠「牛奶妹」與居民沿後樓梯向下逃生，詎料遭濃煙阻礙，只好逃往天台，幸天台門沒有上鎖，當時約有40人在天台暫避，及後有消防員到場將眾人帶到地下安全位置。他幸無大礙，惟倉鼠疑因濃煙及溫度過高而暈倒，現時精神不振，他將帶牠看獸醫檢查。

在15樓居住的馬先生指，起火單位在13樓，事發時他在家聽到有火警鐘聲，但尚未意識到發生火警，只以為有人困𨋢，惟其後聞到有「燶味」，遂走出𨋢口查看，即見到有濃煙，於是拿毛巾落樓梯走火警。他指，當時有些街坊被困天台，「好大煙，走遲半步都有生命危險」。馬先生落樓後，即通知消防員他飼養的寵物貓「丁丁」仍在家中，消防其後將「丁丁」救出。

居於18樓的居民吳小姐表示，她回家才知大廈起火，由於家中有養貓，她擔心貓隻遇險，立即檢查家中閉路電視畫面，驚見住所濃煙密布，憂心忡忡，遂將門匙交給消防員協助救貓。

中層單位陷火海 火舌及濃煙不斷冒出



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多人疑吸入濃煙不適 消防疏散約100人

