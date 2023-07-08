江西賊黨東九龍連環爆竊涉4案　警埋伏拘3男

警方東九龍總區刑事部留意到區內針對私人屋苑及公共房屋的爆竊案，過去一個月有上升趨勢，經深入情報搜集及閉路電視分析後，成功鎖定3名爆竊團伙骨幹成員，相信並非本地人，並將情報提供到各前線單位。至昨日（7日）3男企圖再爆竊但事敗，遭埋伏的警員一網打盡，警方調查發現，他們亦涉及區內另外3宗案件。4宗案件共涉及約5萬元財物，最大一宗涉款2.2萬元。被捕3人年齡介乎37至43歲，以旅客身份持雙程證由江西來港，證件未過期，涉嫌「入屋犯法」及「意圖入屋犯法」罪。



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秀茂坪分區特遣隊昨日根據情報，進行巡邏期間，發現3名男子形跡可疑，懷疑為目標人士，遂展開埋伏行動。當時，其中1名男子在一棟私人住宅外圍「睇水」，另外2男進入大廈，並嘗試打開一單位大門，惟驚動屋內戶主，3男事敗逃去。人員見時機成熟，上前拘捕3人，在他們身上搜獲爆竊工具，包括鐵筆、百合匙等。

秀茂坪警區重案組第二隊隨即接手調查，經深入分析，確定3名男子與另外3宗分別發生在秀茂坪、觀塘及黃大仙警區的爆竊案有關。警方不排除他們事前曾到目標大廈「踩線」，並尾隨住戶進入大廈犯案。3名被捕人現正被扣留調查。

警方提醒，根據香港法例，「入屋犯法」為嚴重罪行，一經定罪，可被判監14年。而警方會繼續以情報主導，與內地執法機構保持情報互通以打擊罪案。

警方強調，在案件調查中，市民為警方其中一個最強支持。市民適時舉報及提供有用情報，包括閉路電視等，往往會成為破案關鍵。市民如果遇到任何可疑情況，應立即向警方舉報。