海關葵涌海面截貨船搜查　檢$8200萬私煙拘船長及7船員

海關昨（8日）偵破一宗經海路走私香煙案，在葵涌貨櫃碼頭對開海面，截停一艘可疑貨船並上船搜查，檢獲約2,204萬支未懷疑未完稅香煙，市值約8,200萬元，應課稅值5,500萬元。貨船緬甸籍船長及7名分別屬緬甸籍和中國籍的船員，涉嫌輸入未列倉單貨物罪被捕。海關正調查涉案調查私煙來源及去向，不排除更多人被捕。



海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威杰表示，因應煙草稅增加，海關加強打擊走私香煙活動，經深入調查，鎖定一活躍在海路的私煙集團。人員在7月8日下午留意到一艘可疑貨船涉嫌走私，當時船上載有兩個貨櫃，停泊在葵涌貨櫃碼頭南路一個貨櫃碼頭對開海面，企圖用其他貨船遮擋及掩護，海關稅收罪案調查科於是聯同港口及海域科，採取海陸聯合執法行動。

海關港口及海域科區域巡邏船小組高級督察黃芷欣表示，海域行動組根據稅收罪案調查科的資料採取行動，前往葵涌貨櫃碼頭一帶部署。人員觀察發現涉案貨船上有兩個貨櫃，有別於正常運作的貨船，於是監視該貨船，至觀察到它準備靠泊碼頭時，立即截停貨船，由於截停位置處於主要航道，增加截船難度。

海關在涉案貨船的船艙及輪機房檢獲4萬支懷疑私煙。（王譯揚攝）

海關船隊人員隨後聯同調查科人員登上貨船搜查，當時船上有8名介乎25至60歲的船長和船員，以及兩個40呎貨櫃，海關人員搜查期間，在船艙及輪機房內發現懷疑未完稅香煙。同時因船員未能提供載貨倉單，故海關打開貨櫃檢查，發現兩個貨櫃均載滿懷疑未完稅香煙，於是拘捕船長及船員。行動中，海關在兩個貨櫃檢獲2200萬支懷疑私煙，並在船艙及輪機房再檢獲4萬支懷疑私煙，市值約8,200萬元，應課稅值5,500萬元。由於其中三成私煙屬本地不太常見的牌子，故海關相信該批私煙是供應海外市場，餘下七成私煙則相信供應本地市場。

林威杰指出，自今年至今，海關已檢獲4.3億支私煙，市值逾14億，應課稅值約10億元，檢獲的私煙佔去年全年檢獲量約六成，海關會繼續加強從源頭堵截，嚴厲打擊走私活動。

走私屬嚴重罪行，任何人輸入或輸出未列倉單貨物，一經定罪最高可判罰款200萬元及判監7年；另根據《應課稅品條例》，任何人管有、處理、買賣私煙，一經定罪最高可判罰款100萬及監禁兩年。市民可透過海關24小時舉報熱線2545 6182，或舉報罪案轉用電郵crimereport@customs.gov.hk，舉報懷疑走私活動。