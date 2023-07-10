澳門退學男生持利器施襲　16歲女生被刺傷　教青局啟動危機處理

澳門發生涉及學生的傷人案。根據澳門媒體報道，今早約11時半，大炮台街利瑪竇學校一名16歲女生，據報被一名已退學的男生以利器襲擊，右邊肋骨受傷，幸送院後情況穩定。消息稱，涉案男生返學校取回個人物品期間施襲，他事後被警方帶走。治安警稱，初步調查2人曾有過節，但事件不涉及感情，嫌疑人仍在警局接受調查。

教青局局長龔志明事後前往案發學校了解，他指涉事男學生情緒上需要長期協助，有社工跟進，與遇襲的女生曾為同班同學，施襲原因仍有待警方調查。教青局亦即時與校方進行緊急會議，啟動危機處理。



教育及青年發展局局展龔志明表示，經初步了解，施襲男生是 1名早前已辦理退學並轉校的學生，在學校收拾個人物品時攻擊女同學。他向校方了解後，相信施襲男生有情緒問題，需長期協助，並有社工跟進。他在半個學年前由其他學校轉至利瑪竇中學，近期申請退學後亦已轉校。至於兩名學生是否有過節、施擊原因等，需待警方調查公布。龔志明稱，局方已派員到醫院支援學生和家屬，同時為目睹事件的 10多名學生開展情緒輔導。

教青局發出新聞稿指，接獲利瑪竇中學緊急通報發生校內傷人事件，局長聯同多名主管到學校進行緊急會議。校方表示一名較早前已辦理退學並轉校的男學生，於今早返校取回個人物品期間，向一名女學生進行攻擊。隨堂老師馬上啟動應急機制，保護現場其他同學離開現場，並安撫該名情緒激動的男學生，其他老師亦即時到現場支援，管控及陪伴該名男生，及後交由警方跟進，並立即將受傷女生送院。

局方表示，透過和學校進行緊急會議啟動危機處理，向現場目睹事件的同學提供即時輔導支援，同時，教青局派員到醫院支援學生及其家屬，院方表示受傷學生經處理後，目前情況穩定，傷勢無大礙。

教青局呼籲學生若有情緒困擾，應即時向家長、老師或信任的人溝通或求助，家長亦須特別關注子女成長期的情緒變化，需要時尋找專業人員協助。