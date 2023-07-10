網片直擊｜中年漢落巴士即衝過馬路遭小巴撞飛　目擊者：大鑊！

葵芳今午（10日）近3時半發生交通意外，一名中年漢在興芳路176號林士德體育館對開橫過馬路時，遭小巴撞飛逾10米，昏迷送瑪嘉烈醫院搶救。事後網上瘋傳車禍一刻片段，可見事主從一輛巴士下車後，隨即在巴士車頭急步衝過出馬路，駛經的小巴收掣不及將男子撞飛，目擊者驚呼：「大鑊！」事後小巴司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。



事發前一輛巴士停泊在林士德體育館對面、葵芳邨葵信樓外的巴士站，數名乘客先後下車，其中一人最先在巴士前方橫過馬路（紅圈示）。當時涉事小巴（藍箭咀示）已從後方駛到興芳路與葵益道交界處，但距離巴士仍有幾個車位。（車cam L（香港群組）facebook/網民何文樂片段截圖）

據片段可見，事發時一輛巴士停泊在林士德體育館對面、葵芳邨葵信樓外的巴士站，數名乘客先後下車，其中一人最先在巴士前方橫過馬路，當時涉事小巴已從後方駛到興芳路與葵益道交界處，但距離巴士仍有幾個車位；對面馬路除有埋站巴士，亦有警車及輕型貨車停在路邊。

其後事主從巴士下車，隨即走到車頭急步跑出馬路，在經過巴士車頭後才轉頭望向右方，惟其時小巴已經駛至，收掣不及猛撞事主，發出「砰！」一聲巨響。事主遭撞飛逾10米倒地，目擊者隨即驚呼「嘩！嘩……大鑊！」

片段被上載到互聯網後引起熱議，網民認為雙方互有責任，有人留言批評事主「害死個司機」，又稱「希望嗰個人（事主）冇事先，否則（小巴）司機呢隻黑鑊真係唔抵」；但亦有人指出小巴司機「有責任留心巴士車頭」，質疑他屬不小心駕駛。

現場消息指，年約50歲男事主於葵芳邨葵信樓巴士站下車後步出興芳路過馬路，遭一輛駛至專線小巴撞倒，事主飛彈逾10米，重創昏迷。救援人員趕抵將他送往瑪嘉烈醫院搶救。事後現場遺下約8米長煞車痕，地面遺下一灘血跡；涉事小巴左邊擋風玻璃碎裂、車頭凹陷。

警方表示，當時小巴沿興芳路往葵福路行駛，駛至林士德體育館對開時，懷疑撞到正在橫過馬路50歲姓劉男子。救援人員接報到場，發現劉男頭、手及腳受傷，他昏迷被送往瑪嘉烈醫院治理。50歲姓卓小巴司機酒精測試結果為零度，他涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，正被扣留調查。