水警租用兩部水上電單車　下月初水警東分區試行

警務處租用兩部水上電單車進行試驗計劃，將於8月初在較多水上活動的水警東分區使用。消息指，警方會收集前線人員的意見，了解水上電單車對警方海上行動的成效，日後再考慮是否添置。



消息指，水警總區一直致力提高公眾海上安全及海上搜救能力，海上安全為其中一項首要行動項目。水上電單車沒有螺旋槳配置，可以輕易進入淺水區、海灘或擠擁的船隻繫泊區，同時可以在泳客、獨木舟及直立板附近，靈活地及低風險地移動。消防處、康樂及文化事務署和世界上一些執法機構均已採用水上電單車，於救援行動上的功用亦得到廣泛認同。

因此，警方今次租用兩部水上電單車，以了解其對海上行動效能。為了評估水上電單車的成效，水警將於8月初於較多公眾進行水上康樂活動的水警東分區進行試驗計劃。

據知，所有駕駛水上電單車的人員均擁有相關資格及接受救援和內部訓練。當人員使用水上電單車時會穿著個人保護裝備，並連同一艘支援船一同執行特定任務，如淺水區救援、海灘救援等。

品牌：YAMAHA

型號：2022 WaveRunner FX CRUISER HO

長度：3.58米

闊度：1.27米

高度：1.23米

載客量：3人

最高速度：約每小時50海浬