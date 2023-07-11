大圍顯徑邨8歲男童上午失蹤　晚上恆安站港鐵車廂內尋回

【7月12日00:00更新】男童於11日晚上在沙田恆安站一港鐵車廂內被尋回。他沒有受傷，案件沒有可疑。

8歲男童黃振維於今早（11日）約7時40分，離開大圍顯徑邨顯運樓後便告失蹤，其家人同日向警方報案。黃振維身高約1米，體重約35公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄黑短髮。他最後露面時身穿黃色短袖上衣、紫色短褲、白色運動鞋及攜有一個黑色背包。警方呼籲任何人如曾見過黃振維或有他的消息，請致電3661 1706與調查人員或任何一間警署聯絡。

有相信是黃振維的家人在網上發帖，表示黃振維今早出門上學，惟家長接獲學校通知他未有到校，才發現孩子沒有回校，又稱有同學今午約2時在一個巴士站見過黃振維。黃母接受《香港01》查詢時透露，正在顯徑一帶繼續尋找兒子蹤影。



《香港01》記者晚上到顯徑一帶，見到失蹤男童「維維」的姑媽和胞姊，正在顯田遊樂場一帶繼續尋人，並向保安員和途人打聽是否有維維的消息。兩人向記者表示，維維的父母自今早約8時接獲學校通知稱他沒有上學，已即時到處尋找，惟苦尋大半日仍未找回維維，至晚上近10時才剛回家稍事休息，由姑媽和維維胞姊接力尋人。姑媽又說維維過往從未試過離家出走，胞姊補充，有維維的同學和家長較早時表示，曾在附近港鐵站和巴士站見過維維。