啟德豪宅天寰西摩犬天台放養　鄰居擔心曝曬缺水報警

啟德沐寧街「天寰」一隻白色西摩犬，被主人放養天台，有鄰居狗隻在天台曝曬，酷熱天氣警告下影響身體。據報有鄰居不忍，曾多番勸喻，但不獲狗主理會，遂致電報警。警方與愛護動物協會人員到場，經調查確定狗主在單位內，狗隻健康狀況良好，相信不涉虐畜。



西摩犬烈日下被放置在住宅天台曝曬，引起網民熱議，批評狗主不人道。（facebook貓貓狗狗保護及領養區(香港)群組圖片）

現場是沐寧街1號「天寰」低座一個單位。鄰居馮小姐向《香港01》表示，自本年3月開始，見到一隻西摩犬被放在天台，落大雨亦無人理會，狗狗不時慘叫。多戶鄰居投訴反映，均不得要領。她曾見過疑似狗主現身，但很快便離開。

從facebook網民上載的圖片所見，該隻約1米高的白色西摩犬被戴上口罩，不能擘口吠叫，或伸脷飲水，只是乖巧地站在一角。網民不值狗主所為紛紛留言，亦有人指：「之前落雨都係有（由）得佢自己喺天台」。

另外有網民上載短片，指狗狗活動空間之前更加狹窄，批評狗主「咁過份既（嘅）人養黎（嚟）做咩？」片中可見，天台角落有約兩米長一米濶的位置劃為狗狗的住置，有一間狗屋，欄杆鎖上，牠只能在有限的空間來回踱步。

網民拍攝到西摩犬的活動範圍有限，而且烈日下要長期曝曬。（facebook貓貓狗狗保護及領養區(香港)群組圖片）

警方稱，今日（12日）上午11時41分，一名女子報案，指她由住所望落對面大廈天台，見到一隻狗狗，牠戴上口罩，附近沒有水可以飲用，擔心其身體狀況。警方及愛護動物協會人員到場，在單位找到狗主，確定狗隻健康狀況良好，相信不涉虐畜。