海關鴨脷洲截3男涉走私逾3千隻活龜　擠網袋粗暴拋扔　快艇逃去

海關今日（12日）凌晨，於南區鴨脷洲水域偵破一宗利用快艇走私案。行動中，海關檢獲3300隻活龜、60支屬於保護瀕危動植物種條例所規管的河馬牙、500盒狗隻用的止痛藥，市值200萬元。



行動中，海關派出高速截擊艇追截走私犯，在岸上成功拘捕3名男子，其餘同黨則坐快艇越過南邊水界，離開香港水域。案中檢獲的大批活龜處於惡劣環境，被擠逼地放在網袋層架，再被粗暴拋扔。海關指會將有關活龜交由漁護署照顧，並鑒定其品種。



海關有組織罪案調查科調查主任康恩（左）及港口及海域科高級督察梁銘恩（右）交代案件。（黃偉民攝）

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海關有組織罪案調查科聯同港口科，今日（12日）凌晨3時於鴨脷洲附近埋伏，一輛載有4名男子的輕型貨車，駛到鴨脷洲風之塔公園附近街道。及後，幾名男子合力將車上貨物搬到岸邊。同時，有一艘沒有亮航行燈的快艇駛到岸邊。當快艇一靠岸，快艇男子立即聯同岸上人士，將貨物快速扔往快艇。海關人員見時機成熟，立即採取拘捕行動，在岸上成功拘捕3名男子，其餘男子跳上快艇逃去。

港口及海域科高級督察梁銘恩指，當他們接獲調查組通知，預先的埋伏高速截擊艇，立即駛往香港仔避風塘進行追截。該艘快艇由避風塘西邊出入口，高速駛往陸洲一帶，隨後失去蹤影。海關船隻前往掃蕩，惟沒有發現，相信有關快艇已越過南邊水界，離開香港水域。

是次行動檢獲的活龜，僅存放在透明膠盒、網袋以及層架，活龜的活動空間近乎零。（海關提供相片）

海關有組織罪案調查科調查主任康恩表示，是次行動檢獲的活龜，僅存放在透明膠盒、網袋以及層架。以其中一個網袋為例，面積僅50乘40厘米，竟足足存放40隻活龜。活龜在運送途中，活動空間近乎零，而且走私分子拋扔貨物相當粗暴，及以人鏈方式務求以最快速度運貨，有機會傷害有關動物。海關檢獲活龜後，立即安排舒適環境安置活龜，並交由漁農自然護理署照顧，稍後將由署方鑒定有關品種。

3名被捕男子年齡介乎33至44歲，角色分別為涉案司機以及負責搬運的工人，涉嫌觸犯《進出口條例》及《保護瀕危動植物種條例》。被捕3人報稱職業為司機、手機維修員以及無業，現正被海關扣留調查。海關將繼續調查該批貨物的來源、在逃人士的身份及案件有否涉及殘酷對待動物的元素，案件仍在調查中，不排除拘捕更多人。