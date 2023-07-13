大圍道3米高交通路牌倒塌　途人差半步遭擊中：行多步已經冇命！

大圍道今午（13日）發生路牌倒塌的驚險意外，行人路邊一塊高約3米的路牌「連根拔起」塌下，幸無釀傷亡。據悉當時有一名男子途經路牌旁邊，逃過一劫，他驚魂未定向《香港01》表示，路牌塌下前毫無預兆，自己一旦「行多一步已經冇命！」事後頻呼「好彩！」並呼籲政府部門修理路牌時要小心，否則若再有意外，恐後果堪虞。《香港01》已就事件向路政署查詢，正候回覆。



倒塌的路牌事後橫臥路邊，警員拉起膠帶圍封，旁邊另一個同款路牌可見略有傾斜。（林振華攝）

事發在下午約4時20分，街坊寥先生向《香港01》記者表示，當時他沿大圍道行走，至大圍道49號超級市場對開時，自己「唔知點解就自自然停咗喺度。」其後路牌便突然塌下，事前沒有搖晃等先兆。路牌倒下後，頂部距離他站立的位置只有半步之遙，寥說自己若「行多步就已經冇命！」今次自己是「逃出生天」。他又憶述途人見狀亦對他說：「嘩！先生你好彩呀，如果你行多步，肯定已經冇得救喇！」

當時在現場附近攤檔工作的陳先生說，路牌塌下時傳出巨響，因旁邊就是超級市場，他起初以為是超市落貨時鐵車發出的聲音，後來才發現有路牌倒塌。他稱當時事主寥先生剛好站在路邊「撳電話」，路牌無故倒下，幸無打中寥，「如果唔係應該成個頭冇㗎喇，我夠膽講！」

倒塌路牌寫有「停車等候會被檢控而不予警告」的中英對照字句，險被擊中的寥先生（杏色上衣者）在旁向人講述事發經過。（讀者黃小姐提供）

寥先生稱因自己未有受傷，原本不打算報警，惟有途人着他報案，希望可令政府部門「注意下」，他於是報警，並由途人協助拍下照片和影片向傳媒「報料」，希望可引起相關政府部門注意，加強檢查路牌。他說事發時幸好路牌旁的人不多，否則「如果當時有細路仔、一家大細帶住，唔知幾多個死傷」，呼籲政府部門修理路牌時要「好小心」。

目擊者陳先生同樣有報警，他稱警察在他報案約20分鐘後到場，確認無人受傷，記錄事主資料並圍封塌下的路牌後便離去。他又說自己事後曾查看附近仍然豎立的幾個路牌，發覺部分亦可被搖動，擔心亦有潛在風險。他指出大圍道平日人來人往，若不正式跟進今次意外，恐日後再有意外時便可能有人受傷，呼籲政府部門積極處理。

現場所見，塌下的路牌高約3米，寫有「停車等候會被檢控而不予警告」的中英對照字句，下方附有一個箭咀標誌；路牌鐵柱底部則有約8至9吋高的石屎柱躉，原本埋在地底，惟意外後露出，並掀起旁邊的路磚。險被擊中的寥先生亦形容，該塊路牌與其他路牌相比是「特別大」，懷疑是石屎柱躉未能支撐而令其倒下。

警方表示，今午4時28分接獲途人報，指大圍道49至53號有路牌跌下，警員到場初步調查後相信無人受傷，通知相關部門跟進，案件列作「投訴」。