六旬婦接假公安電話指犯法索近$150萬　女兒揭受騙報警阻巨款轉走

一名在香港獨居、操普通話的67歲婦人，月前接獲假冒內地公安來電，指她涉嫌觸犯內地法律，事主在騙徒多番威嚇下，先後交出合共近150萬港元及人民幫存款，幸其女兒發現母親的銀行戶口有不尋常轉帳紀錄，向警方反詐騙協調中心的24小時「防騙易18222」熱線求助，終成功在警方協助下阻止巨款遭轉走。



事主的女兒黃女士（右）憶述，發現母親的銀行戶口有不尋常轉帳紀錄後大驚向朋友求助，在朋友建議下向警方的「防騙易18222」熱線求助，終成功在警方協助下阻止巨款遭轉走。（警方提供）

事主李女士於今年5月31日接獲騙徒電話，起初對方扮成「出入境處」，着她致電了解發生什麼事，她按指示打電話後，對方自稱是「上海市普陀西公安局」，指她涉及一宗詐騙案及參與洗黑錢，「公安」更向她提供文件，顯示有21人將資金存入其帳戶，當中更有七旬長者「投資40多萬」後發現被騙而「自殺」，「公安」更要求李女士不可向任何人透露事件。

事主李女士（左）憶述自己受騙經過時自嘲「好蠢」，而且「太落後」，不了解騙案資訊，結果上當受騙。（警方提供）

李女士驚聞消息後「覺得震撼很大」，最初按騙徒指示，從個人戶口轉帳5.2萬元人民幣（折合近5.7萬港元）到騙徒指定的內地戶口，以示清白。惟其後騙徒再指示李女士開設一個新的銀行戶口，要她交出網上銀行密碼，並要求她將140多萬港元存入該戶口以「協助調查」。她憶述，當時有騙徒假扮內地「最高檢察院」的「檢察長」等人員，「親自審問了我幾個小時」，一直到她說自己「會協助清查」，「如果我有一分錢是黑錢是贓錢，你們可以加倍罰款」，對方才滿意，着她把自己的資產「一筆一筆」給對方審查以證明清白。

其後李女士的女兒黃女士收到銀行短訊，得悉母親的帳戶有18萬美元被轉走，黃大驚向朋友求助，朋友立即着她致電警方的「防騙易18222」熱線，警員隨即協助追查款項下落，並尋找當時與黃女士失去聯絡的李女士。

警方接報後，即時安排元朗警區「騙案應變小組」人員到李女士的住所，以案例希望解釋她已墮入電話騙案，惟起初李女士仍堅信電話中的就是「內地公安」，經警員多番勸告後，始相信自己受騙。同時，警方的反詐騙協調中心亦聯絡有關銀行立即處理李女士的戶口，阻止其140多萬元存款被轉走。

李女士事後接受警方訪問，形容自己「太落後了」，從來不看電視，又因「與我無關」而全然不會接收騙案資訊，最終上當。她說今次事件令她知道「要相信我們的警察，他們是最無私、最公正的，就是最敬敬業業為市民服務的，要相信他們，不能懷疑他們」；又稱自己「好蠢」，起初竟不相信上門勸喻她的警察，故她要向警察道歉並感謝他們，同時呼籲市民若接獲詐騙電話，「第一時間就應該向我們的香港警察匯報」。

黃女士亦指出，若發現親友出現不正常的言語或行為，便要提高警覺，考慮他們是否受騙，「你可能真的要回家看看他」，切斷對方與騙徒的所有聯繫，以免他們繼續被騙、甚至被騙徒「精神控制」，並應檢查該親友的銀行帳戶是否有不尋常交易。她同時感謝警方助她確保母親安全，以及找回被轉走款項的下落。