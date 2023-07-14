石鼓洲男工遭製冰機夾斃　親友抵殮房了解　環保署命承辦商交報告

石鼓洲外海人工島焚化爐今早（14日）發生奪命工業意外。躉船上一名負責處理製冰機的30歲姓陳男工人，其上半身被製冰機夾住，重傷昏迷。消防船及政府飛行服務隊直升機前往救援，花約兩小時終被救出，但證實已告不治。晚上約7時，仵工將死者遺體由水警香港仔基地舁送至殮房，多名親友於殮房了解後離開，有女親友傷心落淚。



環保署表示，死者為人工島轉廢為能設施的物料供應商的工人。環保署署長徐浩光對事件感到十分難過，署方向死者家屬表示慰問，指據悉承辦商將會向死者家屬提供緊急恩恤金。署方將要求承辦商配合海事處調查，並就事件提交報告。



晚上約7時，仵工將死者遺體由水警香港仔基地舁送至殮房。（陳浩然攝）

環保署表示，30歲男死者為石鼓洲外海人工島轉廢為能設施的物料供應商的工人。今日上午約9時50分，有人發現他在人工島對開一艘躉船上被機器夾到受傷昏迷，其後於現場被證實死亡。事發後，環保署即時派員了解事件。

發言人表示，環保署署長徐浩光對事件感到十分難過，署方人員正透過承辦商聯絡死者家屬以表示慰問及向他們提供適切協助。據了解，承辦商將會向死者家屬提供緊急恩恤金。

署方指，十分重視這宗意外，已要求承辦商全力配合海事處的調查。環保署亦已責成承辦商就事件提交報告，讓署方跟進調查。環保署一直着重建築工程的工地安全，並緊密監察承辦商的工作。承辦商除每日定時巡查工地和職業安全情況，亦有為外判商及物料供應商提供安全培訓。

海事處表示今日上午約10時接報，一名工人在石鼓洲對開的一艘特別用途船隻上受傷，其後證實不治，處方正調查及跟進事件。

涉事地盤工人向《香港01》透露，現場是石鼓洲焚化爐地盤內的一艘英泥船。死者是本地人，其父親亦在同一地盤工作，做「大偈」。事發時工友巡邏，發現事主被製冰機夾住，連忙通知上級報警。

資料顯示，石鼓洲垃圾焚化爐建在石鼓洲對出的一個人工島上，體積龐大，離遠在海上也可望到。整個垃圾焚化爐有六個鍋爐燃燒機組和六個煙氣潔淨系統，用組裝合成法興建，預計兩年後落成。環保署曾表示，目標每日處理3,000公噸廢物；有別於90年代的焚化爐，新一代可以轉廢為能，每年輸出4.8億度電，夠10萬戶用，並減少排放約44萬公噸溫室氣體。