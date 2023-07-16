加拿大抵港壓縮器藏119公斤冰毒　市值8400萬元　海關拘3男涉販毒

香港海關於加拿大空運到港的壓縮器內，檢獲一批冰毒，跟進調查下一共檢獲119公斤毒品，市值8400萬元；3名男子涉嫌販毒被捕，他們分別為環保回收公司東主、主管及司機，現正保釋候查。



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機場科空運貨物第三組署理高級督察余鳳文講述案情，2023年7月11日機場科人員透過風險評估及情報分析，查驗一票由加拿大進口香港的空運貨物，報稱重318公斤的壓縮器。由於發票內容粗疏簡單，載列的型號與現場壓縮器不同，而且無法在官方網站找到；而且兩個壓縮器上有焊接痕跡，加上隨行配件太大，根本無法裝在壓縮器上，於是引起人員懷疑。壓縮器金屬外殼厚重，人員用X光機檢查出可疑物體，故用不同方法打開，最終成功卸下鏍絲，用內窺鏡見到白色結晶。最終消防協助下用工具鋸開外殼，檢獲82公斤冰毒，市值約5800萬元。

海關毒品調查科接手調查，機場調查組指揮官陳夢廸指人員鎖定一間在荃灣環保回收公司於葵涌的貨倉，7月13日在葵涌貨倉找到一批壓縮器，並在其中一個壓縮器檢獲37公斤冰毒，市值約260萬元。總結行動共檢獲119公斤冰毒，市值8400萬元。環保回收公司東主、主管及司機涉嫌販毒被捕，年齡介乎33至56歲，現正保釋候查。