警拘75人涉50宗$2.4億騙案　物流公司收「假電郵」損失$1億

深水埗警區刑事部人員一連12日（3至15日）展開代號「擢登」打擊科技罪案執法行動，合共拘捕75人，揭發被捕人士遭不法分子利誘開戶口「洗黑錢」，並涉及50宗騙案，涉款高達2.4億元；其中最大一宗「假電郵」騙案，物流公司損失達1億元。



被捕人士包括47名本地男子、23名本地女子、兩名泰國籍男子及3名菲律賓籍女子，年齡介乎17至65歲，涉嫌與50宗騙案有關，包括求職騙案、借貸騙案、投資騙案、電話騙案、網上情緣騙案、電郵騙案及網上購物騙案等，案件總損失金額達2.4億元，警方已成功凍結合共680萬元的犯罪得益。

警方調查後相信被捕人士為傀儡戶口持有人，懷疑被不法分子誘騙開立銀行戶口、或將自己的個人戶口賣給犯罪分子，用作清洗各種科技罪案的犯罪得益。而在50宗騙案中，涉款最大一宗發生於2019年，一間本地物流公司收到一封偽冒為該公司海外總公司一名高層發出的電郵，指示該公司分11次匯款到4個指定戶口，涉款1億元。該公司其後懷疑受騙，於是報案求助。

警員於行動中，共拘捕75人，包括47名本地男子、23名本地女子、兩名泰國籍男子及3名菲律賓籍女子涉與50宗騙案有關。（警方提供圖片)

被捕75人涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪；所有人已獲准保釋候查，須於8月上旬至中旬向警方報到。

警方呼籲，市民除了要小心各類騙案外，亦要小心保護個人資料，切勿將個人資料交給陌生人，以免跌入「洗黑錢」陷阱。警方重申，即使戶口持有人聲稱不知道其個人戶口被用作「洗黑錢」亦不能免責，同樣可能會被控「洗黑錢」罪名，最高可被判處監禁14年及罰款500萬元，市民切勿以身試法。

警方提醒，市民如有懷疑自己可能遇到騙案，可以致電警方「防騙易熱線」18222尋求協助或者用「防騙視伏App」在進行交易前或者收到可疑網址時，輸入相關資料，以評估詐騙及網絡安全風險。