九龍水塘浮屍｜水務署：暫停使用水塘儲水　待水質檢驗及格後恢復

金山郊野公園九龍水塘今早（17日）驚現浮屍，有市民擔心水塘的水質受影響。水務署表示，已暫停使用九龍水塘的儲水，並會待水質檢驗及格後才會恢復。署方同時強調，本港食水供應涉及多個檢測程序，涵蓋水塘、濾水廠、供水管網等不同範圍，該署濾水廠亦會進行嚴格處理、過濾和消毒程序，以確保食水符合香港食水標準，才供應給市民飲用。



消防員在場協助。（蔡正邦攝）

事主當場證實死亡，有調查人員拍照記錄。（蔡正邦攝）

九龍水塘是新界第一個水塘，亦是全港第四個水塘，始建於1901年，至1910年建成，其主壩、主壩水掣房、溢洪壩、溢洪壩記錄儀器房和記錄儀器房，已於2009年被列為法定古蹟。附近的石梨貝水塘、九龍接收水塘和九龍副水塘，分別於1925至1931年間建成。現時4個水塘儲水量共287萬立方米。

事發於今早9時許，行山客拍攝時赫見金山樹木研習徑、九龍水塘堤壩附近有人形物體漂浮，面部向下。消防員到場救起事主，其身體已經發脹，經檢驗後證實不治。現場沒有死者身份證明文件，大批探員前往調查。兩名自稱死者朋友的男子到場了解，中午時份死者家屬亦都抵達水塘認屍，表現哀傷。警方將案件列作屍體發現處理。其後下午2時許，深水埗警區重案組聯同鑑證科人員到場調查蒐證。