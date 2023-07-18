警三日破105網購騙案拘9人　48歲漢遭「彈票黨」呃走$14萬勞力士

近年愈來愈多市民使用互聯網及社交平台購物或出售物品，荃灣警區在過去三日進行代號「天鏡」行動，偵破105宗網上購物騙案，涉款92萬元，案件主要涉及賣家收錢不出貨，或「彈票黨」假買家扮付款後失聯。行動中，警方共拘捕9人，其中一人是報稱任職的士司機的骨幹成員，其餘大部分是收錢提供戶口予詐騙集團洗黑錢的傀儡戶口持有人。警方行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。



警方在一連三日「天鏡」行動，破獲105宗網上購物騙案，拘捕9人。圖左起為荃灣警區刑事調查隊第二隊主管高級督察張文迪、署理刑事總督察莊婉娜及科技罪案組主管督察麥海文。（魯嘉裕攝）

今次已經荃灣警區今年第五次「天鏡」行動，被捕6男3女年齡介乎20至63歲，全部是香港居民，涉嫌以欺騙手段取得財產、洗黑錢等罪名，9人均已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。其中一名年約40至50歲男子是犯罪集團的骨幹成員，報稱任職的士司機；其餘大部分是傀儡戶口持有人，部分人無業，其他人職業包括地盤工人、家庭主婦、學生等。警方相信犯罪集團是在公園、遊戲機中心等娛樂場所，或透過朋輩介紹招攬傀儡戶口持有人，提供1,000至數千元酬勞取得他們的戶口清洗黑錢。警方在行動中亦檢獲手提電話、大量銀行卡和銀行文件等證物。而在前4次行動，警方已拘捕71人。

行動中偵破的騙案涉及105名事主，年齡介乎16至63歲，當中有不少人是學生、文員或家庭主婦等，總損失金額約92萬元。其中損失最大的一名48歲男事主，墮入「彈票黨」騙局，被騙走一隻價值14.4萬元的勞力士手錶，警方亦已在行動中起回該手錶。

部分騙徒會假扮賣家，在網上出售物品，收款後沒有出貨即失去聯絡或封鎖買家的帳戶。（魯嘉裕攝）

警方今次破獲的案件主要涉及兩大行騙手法。部分騙徒會假扮賣家，在社交平台、討論區或買賣平台，開設專頁或假冒同名店舖出售貨品，以個人名義的「轉數快」帳戶收取貨款，沒有出貨即失去聯絡或封鎖買家的帳戶，高危貨品多是受歡迎的時令產品，例如低價的演唱會門票、主題樂園套票或酒店Staycation套票等。

另外一些騙徒則屬「彈票黨」，他們會假扮買家到不同網購平台，主動接觸放售二手名錶、手袋等貴價物品的賣家，相約面交貨品，並在交收當日將空頭支票存入賣家戶口，或偽造自動櫃員機收據或網上銀行轉帳紀錄截圖作匯款證明，製造付款假象。賣家若未有查閱銀行戶口的「可用結餘」，就會在騙徒取貨後數日才發現「彈票」未能收錢，但到時已無法再聯絡到騙徒，財貨兩失。

另外一些騙徒則屬「彈票黨」，假扮買家相約賣家面交貨品，存入空頭支票或偽造自動櫃員機收據或網上銀行轉帳紀錄截圖，製造付款假象，當買家發現「彈票」未能收錢時，已無法再聯絡到騙徒。（魯嘉裕攝）

警方提醒，銀行入帳後需要兩天核數，才可成功結算至戶口，市民不應單憑入數收據或網上銀行轉帳紀錄截圖，便輕易相信買家完成付款，收款時亦要確認「可用結餘」有增加，才算成功交易。市民在網上購物時，如發現貨品標價明顯低於巿價，亦應提高警覺。如有任何懷疑，可在警方「防騙視伏器」輸入可疑平台的帳戶名稱或號碼、收款虻號、電話、網址等，即時評估風險。一旦懷疑已經受騙，市民應立即報警或致電警方24小時「防騙易熱線」18222 查詢。

警方提醒市民在網上購物或賣物時，應「停一停、諗一諗、證一證」，以免受騙。（魯嘉裕攝）

任何人如協助詐騙集團，有可能觸犯以欺騙手段取得財產罪名，一經定罪最高可被判監禁10年；若借出銀行戶口供詐騙集團使用，亦可能干犯洗黑錢罪名，一經定罪可被判罰款500萬元及監禁14年。警方提醒市民切勿以身試法。