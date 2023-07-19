上水斬人︱男傷者為勝和「Baby」　去年涉江湖恩怨遭斬傷雙腳

上水今日（19日）發生斬人案，一名31歲男子於新祥街一遊戲機中心對開，被兩名刀手以牛肉刀斬傷手腳，兩刀手其後登上私家車逃去。救護員到場，為傷者包紮治理，再將傷者送往北區醫院救治。

消息指，姓陳男傷者有和勝和背景、綽號「Baby」，過去曾牽涉不少江湖恩怨，於去年9月3日清晨，在北角城中心對開遭4名刀手圍斬，走避不及雙腳中刀浴血。



據了解，陳姓31歲男傷者綽號「Baby」，有上水勝和背景，跟隨大佬「小白」，阿公是「鼻屎康」。Baby近年牽涉不少江湖風波。據悉，早在2021年，他便與同門「輝仔」因手下爭女問題起衝突結怨，對方因而萌生去意，後來拉隊過底尖沙咀新義安跟「波波承」，調轉槍頭爭奪區內利益，觸發勝和人馬以家法伺候，演變成連場江湖廝殺。其中，Baby於9月3日在北角英皇道遭對家刀手埋伏斬傷雙腳。同行女朋友慌忙報警，將陳送院治理。

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至於今次Baby遇襲原因，仍有待進一步調查。消息指，警方循多方向調查事件，包括過往的江湖恩怨，以及近日他是否與人再起衝突而被「覆桌」等。

事發今日傍晚6時許，據悉陳男在新祥街22號一間遊戲機中心離開，突然兩名穿黑衫黑褲惡煞衝出向男事主施襲，左小腿及右前臂有分別3吋及4吋長刀傷。傷者其後負傷逃跑至街尾倒下，途人見狀報警，在地上遺下一灘血迹。兩名持刀施襲者行兇後，跳上一輛私家車往新祥街方向逃去。大埔警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。