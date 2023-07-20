元朗貨倉火｜孕婦逃生疑穿羊水急送院　經檢查證大小平安已出院

今日（20日）元朗白山沙路貨倉起火，現場一帶濃煙密布，居民須疏散至安全地方，一名孕婦倉忙逃生期間懷疑穿羊水，神情痛苦，躺在長凳上。街坊協助報警，救護員到場，將她送院治理。現場消息指，該名孕婦懷有約5個月身孕，先前攜同兩名幼童，掩鼻快步在現場經過，其後欲回家拿物件再逃離疏散，其因跌傷留醫天水圍醫院的丈夫，立即自簽出院趕往探望。幸好孕婦經醫生檢查證實大小平安，已經出院。

火勢於下午4時許終受控，消防處呼籲市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。



孕婦躺在長凳上神情痛苦，街坊協助報警。（左朗星攝）

孕婦夫早前跌傷入院 聞妻出事即簽紙出院趕往探望

據了解，孕婦姓許，現年29歲。她的鄰居羅女士表示，據她所知，許婦預產期為今年11月，本身已在私家醫院預約床位生產。許婦的丈夫與幼女均是港人，她本人則與長女持探親證件來港，本身居於火場附近，今午得悉起火後，疑因擔心住所受波及，遂帶着兩個女兒趕回家取回證件等物品，其後再急步逃生，走到距離住所約10分鐘步程位置後，感到肚痛及懷疑穿羊水，於是致電羅女士求救，羅報警將她送院，並在醫院協助暫時照顧孕婦的兩個女兒。

羅女士又稱，許婦的丈夫則早前意外跌傷，本身正在天水圍醫院留醫，院方得悉其家中有事後，准許他自行簽紙離院，他正趕往醫院探望妻子。記者其後再向羅女士查詢許婦情況，她表示，許婦懷疑是因太驚慌致「動胎氣」，幸經醫生檢查後，證實大人與胎兒均情況穩定，已經出院。