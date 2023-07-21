警蘭桂坊宣傳防青少年暑假墮醉酒及毒品陷阱　預告高姿態巡邏執法

一年一度的暑假剛開始，不少年輕人會趁長假期相約朋友外出消遣。中區警區將於未來數星期，聯同港島總區人員進行「匯流」反罪惡行動，希望防止青少年墮入醉酒或毒品陷阱。警方預告除進行宣傳外，亦會在高風險的點進行高姿態巡邏和情報主導的執法行動，以打擊相關非法活動。



警員進入蘭桂坊一帶的酒吧派發「遠離毒品」單張。（鄧海興攝）

警方今晚（21日）先在蘭桂坊一帶宣傳。現場所見，酒吧內客人不少，當中不乏年輕男女。中區警區助理指揮官（刑事）警司林建達聯同多名軍裝警、警民關係組及少年警訊成員，進入多間酒吧派發「遠離毒品」單張和原子筆等紀念品。林建達表示，中區娛樂場所一帶在暑假期間，通常有各類消遣活動，除吸引大量青少年聚集，亦有不法之徒趁機犯案。據警方過往經驗，部分青少年會因飲用過量酒精類飲品而醉酒鬧事，發生街頭打鬥，有時更有人因醉倒街頭而被偷去財物，甚至被強姦。

林建達指出，警方未來數周的行動會分多個階段進行，除邀請中西區撲滅罪行委員會和中區少年警訊協助宣傳教育，提醒青少年消遣時遠離毒品，亦會不時查牌以警惕酒吧及商舖，不得售賣或供應酒類商品予未成年者。行動期間，警方亦會針對利用青少年販運危險藥物等與青少年相關的刑事罪行，並進行高姿態巡邏及情報主導的執法行動。

警方表示，吸毒不但違法，亦危害身體健康，販運毒品更是嚴重罪行，一經定罪，最高可判終身監禁及罰款500萬港元。他呼籲青少年外出娛樂時要時刻保持警覺，切勿接觸毒品，亦要留意身邊情況，避免自己或友人成為案件受害者；家長亦應需提防子女被不法分子利用進行非法行為。警方又表示，各警區的少年警訊在暑假期間，會為青少年們舉辦一系列有意義的活動，市民如有興趣可向各區警民關係組查詢。