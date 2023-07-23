將軍澳私家車拒查撞傷男警　男司機瘋狂駕駛撞壆　身旁遺毒品被捕

將軍澳一輛私家車拒絕警方截查，撞傷一名男警，加速行駛在單車館外失事，剷上路邊花槽石壆再衝入單車徑始停下。從讀者提供的車CAM可見，涉事私家車高速從唐明街轉入寶康路，其後失事。姓黃（28歲）男司機涉嫌狂亂駕駛及販運危險藥物被捕，與受傷警員一併送院治理，案件交由將軍澳警區刑事調查隊跟進。



涉案私家車撞毀花槽石壆衝入單車徑（陳永武攝）

昨日（22日）晚上11時49分，將軍澳單車館對開發生有人瘋狂駕駛事件。據稱案發時1輛隸屬東九龍衝鋒隊第2隊的警車巡經尚德邨尚真樓對開，發現1輛私家車駛入巴士線及車上男司機形跡可疑，遂上前調查。惟司機發現有警員行近時突然踩油逃走，其間私家車左邊倒後鏡撞傷其中1名警員右手，同袍見狀隨即駕車追截，其間失去私家車蹤影。

警車四處兜截，約10分鐘後發現於寶康路單車館對開有救護車正處理1宗交通意外事故，而肇事私家車正是剛才涉案車輛，警員上前調查，懷疑涉事私家車逃走時由尚德邨巴士站左轉駛出唐明街再右轉寶康路時失控，撞上單車館對開路邊花槽石壆及撞毀2棵樹，再衝入單車徑始停下，私家車嚴重損毀，姓黃（28歲）男司機身體多處受傷自行落車倒臥地上，被途人發現報案，隨即救護車到場處理。

警員於司機倒臥現場地上發現10多包約26克懷疑冰毒，市值約15,000元。男司機身上有酒氣但通過酒精呼氣測，涉嫌狂亂駕駛及販運危險藥物被捕，現正被扣留調查。受傷男司機及右手受傷警員一併送院治理，案件交由將軍澳警區刑事調查隊跟進。

涉案私家車撞毀花槽石壆衝入單車徑（陳永武攝）

涉案私家車撞毀花槽石壆衝入單車徑（陳永武攝）

警員在受傷男司機身旁發現１０多包懷疑冰毒（陳永武攝）