九龍城重建變天｜巷仔鞋店、樓梯底錶行後人說變遷：幾呎舖可養家

今時今日走在九龍城街頭，市民最先留意到的可能是泰國菜館，又抑或是潮州打冷飯店，而「華利鞋」、「利成錶行」則藏身於角落裡，這些小舖在小巷、樓梯底紮根六十年，歷經兩代，見證龍城繁榮與變遷。九龍城重建在即，昔日手工業輝煌不再，而小巷和樓梯底也已經不是今日的營商選擇。隨着社會變遷，巷仔舖、樓梯底舖或會漸漸消失於歷史洪流當中，「鞋二代」王民聲、「錶二代」吳家強（John）坐在昔日與父輩一同工作的舖頭，細訴這幾呎地，如何撐起一代人。



「鞋二代」王民聲自少跟父親學師造鞋，不過他因愛好園藝，現時已不再補鞋，改賣園藝用品。（何頴賢攝）

幾呎地養起一頭家 手工業輝煌年代

位於衙前塱道的「華利鞋」招牌旁邊，是另一個招牌「華利園」，王民聲現時已不再補鞋，愛好園藝的他在舖面一側掛了一包包種子，售賣園藝用品，餘下的位置則售賣鞋帶、飲品，行人路過或許只會覺是一間小士多。

王民聲的父親是造鞋師傅，曾在傳統老店「步陞」學藝，六十年代就到了九龍城自立門戶，經營巷仔鞋店「華利鞋」。而王民聲小時候就在父親補鞋、造鞋的巷舖成長，更跟隨父親學藝，父子一同工作。

王民聲與父母經營鞋檔的家庭照。（王民聲提供）

▼王民聲父親造鞋工序▼

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啟德機場遷拆前，曾為「華利鞋」帶來不少客源，「那時候空中小姐的高跟鞋都會拿來補」，王民聲記得當年航空公司制服鞋提供的尺碼很少，所以不少空中小姐都會來九龍城改鞋造鞋，高峰時，更會一整車空姐一起來量腳，訂造高跟鞋。當時的機場員工不時都會到九龍城消費、飲茶，為這裡的經濟帶來勃勃生機。雖然坐落小巷，但當年的「華利鞋」生意好得能請兩個伙記，而準備過農曆新年時更多人來買鞋，兩個伙記也不夠用，還得叫上王民聲的祖母來幫忙。特別是1968年前後，生意特別好，當時中國還未正式開放，本地手工業毋須面對內地競爭，鞋子都是本地生產本地銷售。

John和一眾愛錶朋友，特意找來浮世繪藝術家岩瀬和為利成錶行門面增添色彩。（蔡正邦攝）

而與「華利鞋」一街之隔、位於侯王道的「利成錶行」同樣紮根九龍城六十多年，一走到錶行門前，映入眼簾的就是一大幅的「日本武士戴勞力士」的得意塗鴉，看起來頗為新潮，原來是錶行二代吳家強（John）的杰作，他特地和朋友找來浮世繪藝術家在閘上作畫，為久不開門的舖面帶來一點活力。

John的父親，吳拾師傅早年在佛山做收買生意，也會修理手錶，後來逃難來港，於六十年代開始在九龍城的樓梯底經營錶行，修理、買賣手錶。而隨父親學師，後來遠赴瑞士學藝的John現時自立門戶，於尖沙咀經營自己的古董錶行，所以吳拾師傅數年前退休後，「利成錶行」便鮮有開門做生意。

錶行櫥窗放着一張錶起的黑白照，照片主角是在修理手錶的吳拾師傅，上面還有影帝藝人周潤發的簽名，原來是周潤發於2010年時贈送的。John指往日不同名人、商人都不介意放下手錶讓這個樓梯底錶行修理，「我記得周潤發第一次來的時候開着一輛古董賓士，拆了個鐘出來，因為鐘壞了又沒人幫他修理，那我便把它修好」。John指那輛賓士上有個需要手動上鏈的時計，修理好後整輛車就保留了1950年代的「原汁原味」，發哥相當高興。

周潤發常在九龍城出沒，他也會把手錶交到「利成錶行」修理。（蔡正邦攝）

資源貧乏 師傅獨創土炮「種車芯」工藝

不少修理鐘錶的工具都是由海外鐘錶品牌自行出產，在五六十年代並不易取得，於是「利成錶行」便出現了不少「土炮」替代工具，「資源貧乏之下就要想辦法、難道隻錶不修理嗎？」

於是便出現了「種車芯」技術，以前的手錶沒有避震功能，手錶一摔，車芯便會斷裂，無法再運行，一般而言這時候便需要換車芯，但樓梯底小舖沒有能夠將整條車芯製作出來的車床，而且車芯相當短，又像頭髮絲一樣幼，於是當時的師傅便想出先把鋼針磨出特定形狀，手磨成一個鑽咀，再用這個鑽咀在機芯擺輪上磨出一個小洞，將本來斷掉的車芯放回去，承托起整個擺輪。

「種車芯」工序繁複費勁，在沒有理想工具情況下，零件要經過師傅的細緻打磨，讓手錶重新運行，實在考驗師傅功夫。John指這正正是「香港人的小宇宙」，這項技術是亞洲、香港獨有的，當時資源的貧乏更突顯出師傅的技藝高超。不過John續指出，現時香港已經沒人懂得種車芯，他也是年輕時跟隨父親學藝才學會的，他形容這項技術可說是失傳了。

六、七十年代治安欠佳，當時一對手造皮鞋並不便宜，對比一碗雲吞麵賣三毫，一雙皮鞋能賣十多元，很易吸引賊匪，王民聲的父親為了守住家業，當年會以巷舖頂的閣仔作為居所。（蔡正邦攝）

六七十年代治安欠佳 24小時駐守舖頭

九龍城毗鄰九龍城寨，雖然城寨為九龍城帶來客流，但同時為治安帶來影響，盜竊、搶劫時有發生。而當時一對手造皮鞋並不便宜，對比一碗雲吞麵賣三毫，一雙皮鞋能賣十多元；而錶行更是常有客人留下名錶修理，容易惹來賊人覬覦。

既然皮鞋售價不低，而巷舖又容易下手，於是「華利鞋」成為了賊人目標，「華利鞋」在六七十年代曾數次被爆竊，「睡到很熟的時候，被『扑』了也不知道」，就算舖頭會鎖上鐵閘，但王民聲指當時鐵閘的設計也比較簡單，對賊人而言「一枝鐵筆就搞定你」。王民聲父親為了守住生意，在舖頭上方搭起了閣仔，每晚就在閣仔過夜，小巷本來就不闊，閣仔空間也可想而知相當狹小，王民聲父母每晚就擠在一張三尺小床入睡。王民聲心酸道：「爸爸這麼辛苦，做完就在閣仔睡，沒有洗手間，（如廁）找個痰罐搞定，所以我覺得爸爸很偉大。」

「利成錶行」面向街道的那面擺放了飾櫃，環境不太通風，直至2000年才安裝冷氣。John笑言「這裡冬冷夏熱，一流的！」他指樓梯底訓練了他要忍耐、要有責任感，「爸爸從小到大教我，要忍」，在樓梯底起碼氣溫上需要忍，修理手錶要有耐性，要忍。（蔡正邦攝）

而「利成錶行」亦一樣曾遭爆竊，John指錶行是父親整副身家，父親不但每晚打烊後會把手錶都收拾好，鎖進樓上家裡的保險箱，更在舖面擱起兩張床板，就在小小的舖面睡覺，每日如是，「我爸爸真的在用命來維護家庭。」

John形容父親除了上洗手間、洗澡要暫時離開，請家人幫忙顧舖，其餘所有時間都留在錶行，連用膳也是母親在樓上煮好，再拿下來錶行。John接手錶行時也維持同樣做法，白天豎起床板工作，晚上放下床板休息，甚至有時候通宵達旦工作，直接做到翌日天亮，「因為這是樓梯底的責任，要是離開了，可能整家店被人搬走。」

鄰里守望相助 「有錢齊齊搵」

六七十年代，不少人都在九龍城發展小生意，小販、巷舖滿街都是，單計相鄰的衙前塱道和侯王道就已經有三間小巷補鞋店。所謂「同行如敵國」，但那個年代雖然是同行，卻沒有競爭，「華利鞋」的正對面便是另一間補鞋店「藝成皮鞋」。王民聲指當年與鄰里感情都很好。「怎會不好，他有甚麼材料缺的便過來問我，怎會不好，難道要打架嗎？」「都是互相幫助，一句『沒有膠水』，那就來取」。王民聲指「藝成」的巷舖牌照還是他爸爸幫忙申請的，不過「藝成」老闆於年前已仙逝，子女也不欲接手，就這樣關門了。

要24小時留守舖面，王民聲一家有時也要靠鄰里幫忙，「有時侯肚子餓就光顧隔壁餐廳，他（老闆）就出來幫我看舖」。而巷舖經營的頭20年仍未能申請水電，要和旁邊的店舖借用，「沒有水電，要向人借，多淒涼；好的就借給你，不好的就斷掉你，不過隔壁也很好的。」

王民聲坦言，父親已經退休，自己年紀也不輕，提起鞋檔同行與世長辭，舖頭無人傳承時，他就指自己也不想兒子接手這家巷舖。（何頴賢攝）

鞋舖不再補鞋 不欲巷舖傳予下一代

雖然「華利鞋 新款又平又靚」的招牌仍高高掛起，但自從數年前王民聲父親退休後，他就不再補鞋。他笑言自己懶惰，不做了，舖面現時賣種子和飲料，他就在一旁吹風扇納涼，聽聽收音機，寫寫歌詞。他指每兩三日便會有一個客人提着鞋上門，想請他補，但他都「say sorry（對不起），九龍城沒有了，你去新蒲崗吧」、「九龍城沒有補鞋檔了。」

父親已經退休，王民聲年紀也不輕，提起鞋檔同行與世長辭，舖頭無人傳承時，他就指自己也不想兒子接手這家巷舖，「天氣熱要接受熱，天氣冷要接受冷，所以我逼兒子大學畢業，在辦公室上班。」

鐘錶品牌不再出售零件 獨立錶行無以為繼

而錶行同樣面臨困局，修理手錶除了技術要到家，零件也是必不可少，John説往日只要你有該品牌的那支手錶，便可以上行或是找中介配零件，包括柏德菲臘（Patek Philippe）、勞力士（ROLEX）這些大品牌，全部都能夠配。但2000年後已經無法再配零件，品牌不再供應，這使顧客必須將手錶交給品牌的維修部維修，他認為現時做法「抹殺鐘錶業，抹殺了小企」，影響鐘錶業發展，要是不到大公司做，便沒有任何機會，「因為他不給你零件，你是無法修理那隻錶。」

John指桌面上不少工具都超過六十年歷史，現在已經找不到同樣的工具了。（蔡正邦攝）

九龍城重建在即 巷仔舖、樓梯底舖或漸漸消失

「華利鞋」和「利成錶行」的舖位目前暫不在九龍城重建範圍，但無庸置疑九龍城面貌將會大為改變。在九龍城土生土長、見證這裡60年變遷的王民聲認為，這是很現實的事，建築商要賺錢，然後社區人口增加又需要更多住宅，重建也是沒辦法的事，「我也體會過，就像旁邊（這棟大廈），我第二次看它拆了，十幾歲讀小學時看着它拆，今日看它拆，第二次了」。

王民聲不再補鞋亦不欲下一代接手，巷仔鞋舖或漸漸成為歷史。而John就有另一番看法，對於樓梯底舖可能消失，他認為雖然傷心，但仍要面對，「我爸爸承傳給我，我希望我承傳給我下一代」。無論是這家店，這個地域，怎樣變遷也好，「是不是不可以在發展中間取得平衡？」。

John對承傳、傳統有一番執着，「我們香港有很多『根』」，而他認為自己和錶行只是其中一小撮，但他寄望社會能夠一點一滴累積，凝聚成香港有屬於自己的文化，「我們香港是有文化有歷史的」。

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