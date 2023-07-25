六旬好好先生西貢溺斃　原稱今晚回家煮飯　妻泣訴：六神無主

63歲姓徐的士司機今早（25日）與朋友在西貢大浪灣遊船河期間懷疑遇溺，由直升機送院搶救後，回天乏術。其妻子與一對子女接受《香港01》訪問，徐太憶述丈夫今早出門前，還向她發語音訊息表示「6點半返到屋企煮飯」，詎料半日不到，已天人永隔。徐太感前路茫茫，不知如何處理丈夫的身後事，亦不知如何向長輩交代，盼專業人士或機構提供協助，「六神無主，唔知點做，乜都唔識，唔知邊個可以幫到我。」



死者生前與妻子、20歲兒子及年約10歲女兒，一家四口居於柴灣區自置物業。任職保安員的徐太受訪期間，一度激動痛哭。她指丈夫健康良好，除膽固醇高每天吃一粒藥及每年一次回醫院覆診外，從未聽過他有其他心臟病、血壓高等病痛。丈夫生活亦「機械式」地規律，因擔心有健康問題，即使每周6天上班，下班後必定會做些拉筋、倒立等輕度運動，然後回家煮飯、休息；逢周二放假亦會外出運動，冬天時往跑步，夏天時則會聯同友人出海，會由船上跳落水游泳上岸，已起碼游了十多年，更不時在facebook分享活動照片。

徐先生過去曾向妻子表示「一定要養大個女，養到個女18歲」，不料就此撒手人寰，遺下20歲長子和還在準備升小五的幼女。徐太說，丈夫今早出門前，還向她發WhatsApp語音訊息，着她「今晚買餸，我6點半返到屋企煮飯。」當時她尚未起床；她至9時許睡醒才聽到訊息，但至11時許便接到來電，有人着她立即乘的士往東區醫院，抵院後便驚聞丈夫離世的噩耗，「去到嗰度我見到佢（丈夫）死我都唔信呀，我‥‥‥我接受唔到，我當睇唔到，我仲行開‥‥‥」其後警方向她表示，丈夫懷疑遇溺死亡，但確實死因有待法醫驗屍。

徐太提及，與丈夫同行的友人向她表示，丈夫出事時海面風浪很大，其他人發現他趴在水面時已經不動，「救返上嚟已經無氣」。她直言難以接受：「你話佢跳落去，撞到個頭暈咗，咁都仲無得講吖……𠵱家我真係好唔開心呀，有乜理由畀佢……遇溺死吖？」

今早接獲丈夫離世的消息時，徐太原本正在收拾行李，預備數天後回鄉探親。徐先生早前還曾向她表示，已預備了一些物品讓她帶回家鄉，着她自行買禮物予弟婦，還不忘提醒她說：「你耐無返去呀，開心啲呀！」惟現在丈夫猝逝，徐太要為他處理後事，暫時不能回鄉，她受訪期間數次提及，不知該如何向還在家鄉的父母交代自己不能回去。

家中失去一家之主，徐太多次表示「六神無主，唔知點做，乜都唔識，唔知邊個可以幫到我。」雖然丈夫有多名兄弟姊妹，大家一直關係良好，徐太亦已告知他們丈夫離世一事，但她始終不知該如何處理丈夫的身後事，其他人「叫我買乜嘢、燒乜嘢，我都唔識，我乜都唔識，唔識搞唔識做，唔知邊個可以幫到我、話畀我聽點做」。她哭稱：「唔好講到我哋好慘呀，唔好講咁多慘嘢」，只是希望可以有專業人士或機構，可以指導她處理丈夫後事，至於日後生活方面，徐太則說尚未想到，「暫時唔好諗」。

任職的士司機的徐先生今早送院時昏迷，雙手戴上防滑手套，醫護人員以自動心外壓機急救。（黃偉民攝）

據了解，徐先生今早約9時聯同朋友一行38人，由西貢碼頭出發遊船河，並往西貢大浪灣長咀游泳。他們在早上11時列達長咀後落水，約15分鐘後，有人發現徐先生面朝下在水上漂浮，立即將他救起，並送到大浪灣海灘，現場當時有任職醫護的泳客為他急救，其他人報警求助。徐先生之後由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院搶救，惜終告不治。