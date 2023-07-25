告士打道車禍｜救人鐵騎士﹕女童頭傷卡座位間　司機叫很久沒反應

銅鑼灣告士打道今晚（25日）發生嚴重車禍，一輛的士剷入一部吊臂車的車底，造成最少1死4傷。有駛經現場的鐵騎士目睹發生意外後，停車跑往現場救人，他表示的士司機被其他人「叫了很久都沒有反應」，坐在前座的男乘客同樣無反應，一名小女孩則有呼吸，另一名女乘客曾喃喃自語，「好像在說不應該坐這輛車」。



的士剷入吊臂車車底，車頭嚴重損毀。（魯嘉裕攝）

協助救人、操普通話的鐵騎士不願透露姓名，只表示自己在香港生活，今晚駕電單車駛經現場時發現有車禍，連忙把電單車泊在一旁趕往救人，當時有其他人疑未察覺發生意外，還朝他大叫「你在幹什麼！」當時他很焦急，叫了附近幾名男女一同協助救人，先打開的士左後車門，發現一名小女孩卡在司機與乘客中間的位置，「頭上已破了」，幸尚有呼吸及有反應，的士車底「地上的紅色的鞋就是她的」。

至於的士司機被發現時「臉砸在玻璃上」，「我們叫了很久都沒有反應」，坐在前座的男乘客同樣無反應；另外兩名女乘客在後座，其中一人躺在椅上「頭都破了」，另一人同樣受傷。救人鐵騎士憶述，當時聽到其中一名女乘客在喃喃自語，「她一直在說，好像在說不應該坐這輛車」。

鐵騎士表示，自己第一次遇見如此嚴重的意外，他駛到現場時事故已發生，「有人在影相，有人打999」，他自己則與另外數人一同救人，自己能做到的就只有檢查傷者有沒有嚴重受傷，「如果能拿出來的或者怎麼樣的，我們盡量把他拿出來，如果有骨折的動他就不可以了，這個是常識」。他又說意外「應該是相當慘烈」，擔心車上人的生命安全，對事件感到「很難受、很難過」。

協助救人的鐵騎士。（魯嘉裕攝）

銅鑼灣告士打道今晚（25日）有的士剷入吊臂車車底，1死4傷。事發在今晚8時許，警方接報銅鑼灣世貿中心對開的告士打道西行線發生車禍，一部的士與一部吊臂車相撞後剷入車底。的士上5人被救出，其中男司機證實不治，一名女童疑一度昏迷，其後回復清醒，另外一男兩女昏迷，4名傷者分別送律敦治、瑪麗及東區醫院搶救。