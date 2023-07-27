天水圍天瑞站輕鐵攔腰撞貨VAN　5人受傷

今日（27日）上午8時51分，天水圍天瑞路天瑞站有輕鐵撞客貨車。一列706線輕鐵，駛離車站後不久，攔腰撞一輛客貨車的右邊車身，客貨車上3人及輕鐵上2人受輕傷。大批消防員在場協助，傷者稍後由救護車送院治理。受事故影響，輕鐵服務受阻。



據悉，輕鐵列車往樂湖站方向，客貨車準備駛入天瑞邨，與輕鐵相撞後被推前約兩米，右邊車身損毀輕微傾側。警方正調查意外原因，不排除其中一方衝燈。涉事輕鐵列車，事後被拖到新屯門中心車廠檢查維修。



港鐵回覆查詢稱，今早約8時50分，一列705路綫輕鐵行駛至天瑞站附近的路口時，與一輛客貨車碰撞。車長即時停車及通知車務控制中心報警，其後救護人員到場將傷者送院，事件中輕鐵上1名輕鐵清潔員工、1名女乘客，與及3名客貨車女乘客需要送院。受事故影響，輕鐵天瑞、樂湖、天耀站部分服務受到影響，服務大約於25分鐘後回復正常。翻查輕鐵站閉路電視紀錄，當時輕鐵有按照交通燈號行駛。

警方稱，輕鐵車長姓姓周35歲，女乘客32歲；3名客貨車女乘客57歲至62歲。當時輕鐵離開天瑞站往樂湖站，客貨車則由天瑞路右轉往天瑞邨時相撞。

輕鐵攔腰撞客貨車。（FACEBOOK「天水圍群組」KC Justin圖片）