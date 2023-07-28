觀塘奪命車禍｜死者回家途中遭兩小巴撞斃　家屬寢食難安盼知真相

觀塘康寧道昨晚（27日）發生奪命車禍。一名59歲姓莊男子先後被兩輛小巴猛撞，頭部重創當場不治。死者家屬透露，莊男當時正在回家途中，出事地點是他每日必經之路，與寓所只是一街之隔，希望警方能檢視監控視頻，向家屬交代事件原因經過，釐定過錯在那一方。



據悉，死者59歲姓莊，籍貫福建晉江，膝下兩名成年兒女在內地生活及工作。而莊男與其妻子則現居香港，兩人持香港身分證，莊妻沒有工作，全職照顧住在同區的長輩。

死者外甥女透露，她們一家在這星期來港探親，原本打算昨晚（27日）回內地，但因颱風延遲行程，詎料晚上結丈便發生意外。她又指，死者居住在康寧大廈，離案發地點僅一街之隔，「他每天都走那條路，很無辜，已經在樓下，為什麼會發生這麼嚴重事情？」而姑如知悉事件後心情難以平復，夜不能寐，食不下嚥。

家屬現希望警方能檢視監控視頻，向家屬交代事件原因經過，釐定過錯在那一方。她指，死者岳父只知發生意外，仍未知道死訊，家人不敢告之真相，只能拖一天算一天。

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周四（27日）晚上7時27分，一名48歲男司機駕駛公共小巴沿康寧道往觀塘方向行駛，至明智街時撞倒過路的事主。傷者飛彈到對面行車線，再被一輛由50歲男司機駕駛、沿康寧道往秀茂坪方向行駛的小巴撞倒。

傷者頭部嚴重受傷，現場被證實死亡。兩名小巴司機涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕，現正被扣留調查。東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-0262與調查人員聯絡。